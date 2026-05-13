El análisis de Marcelino después del Villarreal-Sevilla: "Jugamos bien media hora y nos paramos"

El Villarreal CF cayó en el Estadio de la Cerámica ante el Sevilla en un partido que comenzó ganando 2-0 gracias a los goles de Gerard Moreno y Mikautadze, pero que se dejó llevar y acabó permitiendo al equipo andaluz remontar en el segundo tiempo. La derrota complica, en parte, las posibilidades del cuadro 'groguet' de finalizar en la tercera posición después de que el Atlético de Madrid haya recortado a solamente tres la diferencia, con una última jornada en la que se enfrentarán ambos equipos en el feudo del Submarino. Marcelino García Toral compareció ante los medios con una clara explicación sobre lo sucedido: "Hemos tenido media hora muy buena y una hora peor de lo que acostumbra a hacer toda la temporada".

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Valoración del partido

Hemos tenido media hora buenísima como veníamos jugando toda la temporada en casa y una hora peor de lo que jugamos toda la temporada. Teníamos un resultado favorable y nos paramos. El rival nos superó. En el segundo tiempo teníamos la oportunidad de revertir los últimos quince minutos de la primera mitad y continuamos con una dinámica similar.

¿Es un tema mental que el equipo se haya parado?

Puede ser. Podemos hacer diferentes interpretaciones, pero la realidad es esa. Las jugadas previas al primer gol del Sevilla fuimos más pasivos y empezamos a perder más balones de forma sencilla y les dimos a ellos el protagonismo. Felicitar al rival porque fue una hora superior a nosotros y con esa superioridad rubricó la victoria.

En estos partidos suele pesar la necesidad

Puede ser. Pero nosotros noo somos conformista con esta situación y viendo jugar al equipo durante la primera media hora, menos. Teníamos la posibilidad de haber sido continuos y por lo que sea nos detuvimos. Puede entenderse porque la temporada ha sido exigente y está el objetivo cumplido. La tercera posición es más una ilusión y vamos a depender del último partido pase lo que pase. Me sabe mal porque había mucha gente y jugamos bien durante la primera media hora, pero luego la otra hora salieron circunstancias que podríamos haber evitado, sílbido a algunos jugadores que no son agradables. Nosotros nos metimos en ese laberinto. Es una pena porque la temporada no es para eso, pero hay que asumir nuestra responsabilidad.

Galería: Búscate en la previa del Villarreal-Sevilla / Gabriel Utiel

¿Qué le ha faltado al Villarreal?

Nos ha faltado ritmo, intensidad, juego. Nos ha faltado seguir haciendo lo que hemos hecho en la primera media hora. En ese primer tiempo, no percibí ningún cambio del Sevilla, simplemente nosotros empezamos a perder balones sencillos y a no recuperarlo. La lectura es bastante sencilla del partido: jugamos muy bien media hora y 60' nos alejamos muchísimo. El rival nos superó porque, ¿tenía más necesidad? Puede ser. ¿Porque puso más intensidad? Es obvio. Pero yo soy basntante comprensivo con mis futbolsitas porque la temporada es muy larga y logramos el objetivo mucho antes. También tenemos muchos jugadores internacionales y siempre hay un doble pensamiento porque se ve que hay jugadores que han tenido lesiones y se van a perder el Mundial.

Mayor importancia al partido del Rayo después de la derrota

Para mí todos los partidos tienen la misma importancia. Unas veces nos sale bien y otro mal, pero yo no entiendo el darle mayor importancia a un equipo. Para mí es lo mismo jugar contra el Barcelona o el Antoniano, que jugamos en la Copa.

Gabriel Utiel

¿Ha sido especial su penúltimo encuentro en La Cerámica?

No es especiales porque ya sabía lo que iba a ocurrir. Fue especial el partido del Levante porque ganamos y matemáticamente logramos el objetivo. Luego se dio una vuelta al campo y para mí fue muy emotivo ese momento.