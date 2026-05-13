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En directo: Villarreal-Sevilla | El Submarino, a dar carpetazo a la tercera posición

Los de Marcelino reciben a un equipo hispalense que llega tras dos victorias seguidas y jugándose la permanencia

El Villarreal recibe esta tarde al Sevilla.

El Villarreal recibe esta tarde al Sevilla. / MEDITERRÁNEO

Pablo Casado

Pablo Casado

Vila-real

LaLiga llega a su fin... con mucho en juego. El Villarreal CF, con la Champions ya en el bolsillo matemáticamente, recibe al Sevilla en La Cerámica (19.00 horas) en el penúltimo partido de la temporada en casa. Faltará el Rayo en Vallecas el domingo (19.00) y para cerrar el curso el Atlético de Madrid en casa. El objetivo no es otro que amarrar la tercera posición, ahora tres puntos por delante de los rojiblancos. Para ello, buscará vencer al Sevilla que llega tras dos victorias en el Sánchez Pizjuán pero sigue con el agua al cuello, aunque con algo más de óxigeno.

Sigue en directo el minuto a minuto del partido en Mediterráneo.

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