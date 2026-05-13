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En directo: Villarreal-Sevilla | El Submarino, a dar carpetazo a la tercera posición
Los de Marcelino reciben a un equipo hispalense que llega tras dos victorias seguidas y jugándose la permanencia
LaLiga llega a su fin... con mucho en juego. El Villarreal CF, con la Champions ya en el bolsillo matemáticamente, recibe al Sevilla en La Cerámica (19.00 horas) en el penúltimo partido de la temporada en casa. Faltará el Rayo en Vallecas el domingo (19.00) y para cerrar el curso el Atlético de Madrid en casa. El objetivo no es otro que amarrar la tercera posición, ahora tres puntos por delante de los rojiblancos. Para ello, buscará vencer al Sevilla que llega tras dos victorias en el Sánchez Pizjuán pero sigue con el agua al cuello, aunque con algo más de óxigeno.
Sigue en directo el minuto a minuto del partido en Mediterráneo.
¿QUÉ PASÓ EN LA IDA? Victoria del Villarreal por 1-2 en el tramo final, con gol de Solomon.
¿TODAVÍA NO HAS LEÍDO LA PREVIA? | Aquí todos los detalles de nuestro compañero Ismael Mateu.
MARCELINO, EN LA PREVIA DEL ENCUENTRO | Estas fueron las declaraciones del técnico asturiano, que no seguirá al final de esta temporada.
¿IRÁ MOLEIRO AL MUNDIAL? | Aquí puedes leer la noticia al completo sobre las opciones del mediapunta tinerfeño.
600 SEVILLISTAS EN LAS GRADAS | 600 seguidores del Sevilla estarán arropando a los suyos en La Cerámica en un desplazamiento de 700 kilómetros.
BUENAAAAS TARDES | Partido disfrutón el de esta tarde en La Cerámica. El Villarreal recibe al Sevilla a las 19.00 horas con el objetivo de volver a distanciarse a seis puntos del Atlético de Madrid en la lucha por la tercera posición. Los hispalenses, en plena lucha por eludir el descenso tras sumar dos victorias en casa. Sigue el minuto a minuto en Mediterráneo.
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