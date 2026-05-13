En directo: Villarreal-Sevilla | El Submarino, a dar carpetazo a la tercera posición

LaLiga llega a su fin... con mucho en juego. El Villarreal CF, con la Champions ya en el bolsillo matemáticamente, recibe al Sevilla en La Cerámica (19.00 horas) en el penúltimo partido de la temporada en casa. Faltará el Rayo en Vallecas el domingo (19.00) y para cerrar el curso el Atlético de Madrid en casa. El objetivo no es otro que amarrar la tercera posición, ahora tres puntos por delante de los rojiblancos. Para ello, buscará vencer al Sevilla que llega tras dos victorias en el Sánchez Pizjuán pero sigue con el agua al cuello, aunque con algo más de óxigeno.

Sigue en directo el minuto a minuto del partido en Mediterráneo.

¿QUÉ PASÓ EN LA IDA? Victoria del Villarreal por 1-2 en el tramo final, con gol de Solomon.

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600 SEVILLISTAS EN LAS GRADAS | 600 seguidores del Sevilla estarán arropando a los suyos en La Cerámica en un desplazamiento de 700 kilómetros.