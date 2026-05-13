Informe Villarreal CF | Moleiro apunta al Mundial con la selección española

Llegó con la presión y listón que supone sustituir a un crack y referente del Villarreal CF de la época moderna como es Álex Baena. Aislándose de todo ello y sin hacer ruido, Alberto Moleiro ha dado un salto de estatus esta temporada. El futbolista tinerfeño fue una arriesgada apuesta del Submarino, que lo fichó de la UD Las Palmas en una operación en la que invirtió 16 millones de euros. Y en pocos meses, el joven de 22 años ha pasado de ser una compra de presente y futuro a convertirse en uno de los nombres propios del campeonato, siendo una de las grandes revelaciones de LaLiga 25/26. Y su rendimiento no ha pasado desapercibido para Luis de la Fuente.

Sin haberse hecho público pero según ha trascendido, incluso por boca del seleccionador español, el jugador amarillo figura en la prelista de la selección española para el Mundial 2026, el primer corte remitido a la FIFA antes de que el técnico nacional anuncie la convocatoria definitiva de 26 futbolistas. No se trata todavía de una llamada oficial, pero sí de una señal evidente: De la Fuente tiene a Moleiro en el radar de la absoluta.

Alberto Moleiro está cuajando una gran temporada con el Villarreal y la afición lo pide para la selección española. / Villarreal CF

Una temporada genial

Moleiro ha respondido sobre el césped con su mejor versión. En su primera campaña en el Villarreal, el canario ha firmado 10 goles y 5 asistencias hasta la fecha en 34 partidos en el campeonato doméstico, además de siete duelos de Champions League y uno de Copa del Rey. Unos números que explican por qué su nombre ha ganado peso en Las Rozas.

Más allá de la estadística, su impacto ha estado en la sensación de peligro constante: conducción, último pase, llegada al área y una madurez competitiva impropia de un futbolista que todavía está en plena fase de crecimiento.

Moleiro celebra el 2-1 del Villarreal ante el Levante. / MANOLO NEBOT

Marcelino lo ha potenciado

Marcelino ha encontrado en él un recurso diferencial. Partiendo desde la izquierda, por dentro o como mediapunta, Moleiro ha ofrecido al Submarino desequilibrio, pausa y colmillo. Ha marcado diferencias en partidos grandes, ha sostenido al equipo en tramos de espesura y ha elevado su producción ofensiva hasta situarse entre los mejores españoles de la temporada.

Premio antes de la lista final

La presencia de Moleiro en la prelista tiene un valor especial porque hasta ahora solo había sido internacional en categorías inferiores. Su camino con España pasaba por la sub-19 (8 partidos y 1 gol) y la sub-21 (14 encuentros), donde ya había dejado muestras de su talento, pero la absoluta parecía todavía un escalón lejano. Su curso en el Villarreal ha acortado los plazos.

El seleccionador debe reducir la relación preliminar a la lista definitiva de 26 jugadores. Ahí la competencia será máxima, especialmente en las posiciones ofensivas, donde España cuenta con perfiles consolidados y nombres de primer nivel. Pero el simple hecho de estar en ese primer grupo coloca a Moleiro en una conversación nueva: la de los futbolistas que pueden aprovechar cualquier hueco, lesión o decisión táctica de última hora.

El 1 de junio, plazo máximo por FIFA para presentar la lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial 2026 El 1 de junio es la fecha límite concedida por la FIFA a las federaciones para dar la lista definitiva de 23 a 26 jugadores. La FIFA hará públicas las convocatorias oficiales de las 48 selecciones que participen en el Mundial el día 2 de junio. Solo se podrá sustituir a un jugador inscrito en la lista definitiva por otro de la lista provisional en caso de lesión grave o enfermedad, a más tardar 24 horas antes del primer partido de su selección en el Mundial. En el caso de los porteros, podrá ser reemplazado en cualquier momento del Mundial.

Nombres que han trascendido

Junto a Moleiro, también han trascendido otros futbolistas incluidos en esa prelista. Entre ellos aparecen el vila-realense Pau Torres, el castellonense Pablo Fornals, Víctor Muñoz y Jorge de Frutos, todos pendientes de la criba definitiva. La presencia del atacante groguet, sin embargo, destaca por su condición de novedad: no había entrado hasta ahora en una convocatoria de la absoluta y su irrupción llega en el momento clave del año.

La afición del Villarreal CF tiene en estima a Alberto Moleiro. / Villarreal CF

De la Fuente ya ha dejado entrever que hay varios puestos abiertos. Moleiro compite en una zona del campo exigente, pero su perfil le ayuda: puede jugar abierto, moverse entre líneas y ofrecer algo distinto cuando el partido pide imaginación. En una lista mundialista, esa versatilidad puede pesar tanto como los goles.

El Villarreal apostó fuerte por él el pasado verano y la respuesta ha sido inmediata. La Cerámica ha sido el escaparate perfecto para que Moleiro confirme lo que ya se intuía en Las Palmas: que tiene fútbol para escenarios mayores. Su ejercicio no solo ha aumentado su cotización, también le ha colocado en la antesala de la Roja.

Alberto Moleiro ha jugado en categorías inferiores con España, la sub-19 (8 partidos y 1 gol) y la sub-21 (14 encuentros). / RFEF

La decisión queda en manos de Luis de la Fuente. La lista final marcará si Moleiro va al Mundial o si esta prelista queda como el primer aviso serio de su futuro con España. En cualquier caso, el mensaje ya está lanzado: la temporada de Alberto Moleiro no solo ha conquistado al Villarreal; también ha llegado a la selección española.