La previa del Villarreal-Sevilla | El Submarino quiere custodiar la tercera plaza ante su afición

Mantener a raya al Atlético en la pelea por la tercera plaza, ese es el objetivo inmediato del Villarreal CF. Tras una temporada brillante en lo referente a LaLiga, el Submarino espera terminar la presente temporada en el podio de los tres mejores equipos españoles de Primera División.

Y la verdad es que el conjunto de la Plana Baixa lo merece. El equipo que dirige Marcelino García Toral ha ocupado la 3ª plaza del campeonato liguero en 26 de las 35 jornadas que se llevan disputadas. Es decir, si cierra el ejercicio en dicha posición estará justificado.

Marcelino durante un entrenamiento esta semana. / VILLARREAL CF

Las cábalas

Con esa premisa, y con tan solo tres partidos para finalizar LaLiga, el Villarreal CF recibe este miércoles al Sevilla en el Estadio de la Cerámica (19.00 horas) en un duelo de contrastes. El equipo visitante está peleando por amarrar la permanencia en la máxima categoría. Las aspiraciones del Submarino son otras, mucho más plácidas, aunque el triunfo de anoche del Atlético de Madrid encareciera el objetivo de la tercera posición. Los groguets deben ganar hoy para volver a los seis puntos de distancia, a falta de dos jornadas.

Los jugadores del Villarreal celebran su gol ante el Mallorca. / Agencias

Mentalizados

Independientemente de lo que hiciera o dejara de hacer el equipo rojiblanco en El Sadar, el técnico asturiano del Submarino ha preparado a conciencia el choque ante el Sevilla, teniendo en cuenta que solo ha tenido dos días de descanso desde que se midió al Mallorca el domingo hasta el compromiso de esta tarde.

El entrenador amarillo anunció este martes que realizará «bastantes cambios» en la alineación respecto al partido ante los bermellones en Palma y confirmó que las molestias físicas de Pape Gueye han remitido y no deberían impedirle disputar el encuentro ante el Sevilla, en el que se espera que el senegalés salga de titular.

El Villarreal homenajeará a Marcelino en la última jornada ante el Atlético en la fiesta de celebración de la Champions League en La Cerámica. / Villarreal CF

El recibimiento a Marcelino

Cabe destacar que el choque será el primero en La Cerámica del Villarreal desde que el club groguet y Marcelino anunciaran que no seguirá la próxima campaña y será el penúltimo como local del asturiano en el coliseo de Vila-real.

Se espera gran respuesta de la afición para empujar al equipo a seguir su camino en busca de la tercera plaza y, además, habrá que ver cómo se recibe a Marcelino.

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El posible once

Un técnico que seguirá apostanto por Arnau Tenas en portería, con Freeman y Pedraza en los laterales, dando entrada en el eje de la zaga a Pau Navarro junto a Rafa Marín o Veiga, con Gueye y Parejo en el doble pivote, Pepe y Moleiro por bandas y Gerard y Mikautadze en punta.