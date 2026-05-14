¿Qué necesita el Villarreal para quedar tercero por delante del Atlético? La derrota ante el Sevilla lo cambia todo

A falta de dos jornadas para el final, el Villarreal CF está completando una Liga excepcional. El equipo de Marcelino ya ha conseguido un objetivo de enorme valor: clasificarse para la Champions League por segundo año consecutivo, algo inédito en la historia del club. Sin embargo, el Submarino todavía tiene un reto mayúsculo por delante: acabar tercero por delante del Atlético de Madrid.

Una tercera plaza que parecía muy encarrilada, pero que se ha apretado tras el tropiezo ante el Sevilla FC en La Cerámica (2-3). La derrota amarilla, unida a la victoria del Atlético de Madrid en Pamplona, lo cambia todo. Los rojiblancos alcanzan los 66 puntos y se colocan a solo tres del Villarreal, cuando todavía quedan seis puntos en juego.

Los dos equipos dependen de sí mismos

La situación es tan abierta como clara: tanto Villarreal como Atlético de Madrid dependen de sí mismos para acabar terceros, con un pequeño matiz. El Villarreal, haga lo que haga en Vallecas, si gana al Atlético será tercero.

El Submarino parte con ventaja. Si suma cuatro puntos en las dos últimas jornadas, acabará tercero pase lo que pase, por detrás de Real Madrid y Barcelona. Es decir, una victoria y un empate le bastarían para asegurar una posición histórica que solo logró la 04/05 en aquel equipazo de Forlán, Senna o Riquelme, entre otros.

Pero el Atlético también tiene el escenario en sus manos. Si los de Simeone ganan al Girona en el Metropolitano y después vencen al Villarreal en La Cerámica, el próximo domingo a las 21.00 horas, arrebatarán la tercera plaza al equipo amarillo. La razón es sencilla: en caso de empate a puntos, el Atlético tendría ganado el enfrentamiento directo, ya que en la primera vuelta se impuso por 2-0.

Buchanan ante el Sevilla. / GABRIEL UTIELBLANCO

Posibles escenarios

El Villarreal podría dejar sellada la tercera posición esta próxima jornada en Vallecas. Para ello necesita sumar más puntos que el Atlético de Madrid. Es decir: ganar y que los rojiblancos empaten o pierdan, o empatar y que el Atlético pierda.

En cambio, el peor escenario para el Submarino sería caer ante el Rayo Vallecano y que el Atlético gane al Girona. En ese caso, ambos equipos llegarían empatados a 69 puntos a la última jornada, con un Villarreal-Atlético decisivo en La Cerámica. Y ahí el empate ya no le serviría al equipo de Marcelino, porque el Atlético tendría el golaveraje particular a favor.

Por eso, pese a tener la Champions asegurada, el Villarreal todavía se juega mucho en este final de Liga: prestigio, clasificación directa como tercero y la posibilidad de firmar una de las mejores temporadas de su historia.

Osasuna - Atlético de Madrid. / JESUS DIGES / EFE

Adiós al récord de Pellegrini; el de goles sigue vivo

La derrota ante el Sevilla también deja una consecuencia estadística importante: el Villarreal ya no podrá alcanzar los 77 puntos de la temporada 2007/08, el récord histórico del club en Primera División, logrado con Manuel Pellegrini en el banquillo y con el equipo acabando subcampeón de Liga.

Aun así, el Submarino todavía puede llegar a los 75 puntos, una cifra que supondría la segunda mejor puntuación de su historia en Primera División. Un registro de muchísimo mérito para un equipo que, además, todavía tiene otro récord a tiro.

El de goles sigue vigente. El Villarreal suma 67 tantos y tiene por delante la marca de los 71 goles del pasado curso, el mejor registro ofensivo del club en una Liga de Primera. Para igualarlo necesita marcar cuatro goles en las dos jornadas que restan; para superarlo, cinco.

La tercera plaza, la segunda mejor puntuación histórica y el récord goleador siguen sobre la mesa. La derrota ante el Sevilla ha apretado el camino, pero el Villarreal todavía lo tiene en su mano.