La intrahistoria del Villarreal-Sevilla: Todo aquello que te perdiste si no fuiste a La Cerámica.

El partido entre el Villarreal CF y el Sevilla FC del pasado miércoles tuvo mucha actividad en los prolegómenos de un encuentro en el que la afición rival se hizo notar, las directivas disfrutaron en buena sintonía, el club dispuso de una Fan Zone lleva de sorpresas, el club homenajeó a los alevines y Asolecas tuvo el apoyo y reconocimiento de la entidad ‘grogueta’. Mediterráneo te cuenta todo aquello que te perdiste si no estuviste en el Estadio de la Cerámica.

El presidente del Villarreal CF, Fernando Roig, junto al presidente del Sevilla, José María del Nido Carrasco. / Villarreal CF

Roig, al mando

El presidente del Villarreal CF, Fernando Roig, ejerció de anfitrión en la comida de directivas previa al duelo de ayer. Ambas entidades departieron distendidamente en los prolegómenos, en una cita que contó con la presencia del consejero delegado amarillo, Fernando Roig Negueroles, el miembro del departamento de relaciones institucionales, Marcos Senna, y el presidente hispalense José María del Nido Carrasco como máximo representante del Sevilla FC.

Más de 600 seguidores del Sevilla se dieron cita en el Estadio de la Cerámica. / Gabriel Utiel

600 sevillistas

En un partido muy importante para las aspiraciones de permanencia del Sevilla, más de 600 seguidores del conjunto andaluz se dieron cita en el Estadio de la Cerámica, una cantidad importante teniendo en cuenta la distancia entre ambas ciudades y que se trataba de un día entre semana. Los hispalenses se hicieron notar en el colieseo amarillo, llenando la zona para visitantes, así como otras localidades de protocolo e intercambio de clubs y otras sueltas.

Los aficionados del Villarreal pudieron disfrutar de la Fan Zone, ubicada en la plaza exterior del Estadio de la Cerámica. / Gabriel Utiel

Actividades en la Fan Zone

Una hora antes del inicio del choque, los aficionados pudieron disfrutar de la Fan Zone, ubicada en la plaza exterior del Estadio de la Cerámica, que volvió a contar con numerosas actividades pensadas para todos los aficionados del Submarino. Los seguidores groguets disfrutaron de un campo 3×3, pintacaras, talleres de manualidades, tragabolas y un toro mecánico. Además, hubo una Play Zone de EA Sports y una activación por parte de Ambar Triple Zero.

Asolecas (Asociación Contra la Leucemia de la provincia de Castellón) tuvo una carpa en la Fan Zone del Villarreal-Sevilla. / Gabriel Utiel

Solidaridad con Asolecas

El espíritu de Endavant Solidaritat también estuvo presente en los aledaños del feudo amarillo de la mano de Asolecas (Asociación Contra la Leucemia de la provincia de Castellón). Una entidad sin ánimo de lucro que apoya a pacientes y familias afectadas por la leucemia y otras enfermedades hematológicas. Dicha asociación contó con un stand de información en la propia plaza del Estadio de la Cerámica y organizó un taller de magia y un taller de graffitis.

Los jugadores alevines del Villarreal que acaban su ciclo en fútbol 8 saltaron al terreno de juego para fotografiarse junto al once titular. / Gabriel Utiel

Homenaje a los peques

Y como no podría ser menos, ya sobre el césped, los jugadores alevines de la entidad amarilla que acaban su ciclo en fútbol 8 saltaron al terreno de juego para fotografiarse junto al once titular del Submarino frente al Sevilla.

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