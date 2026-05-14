La radiografía del Villarreal-Sevilla | El 'uno a uno' de los groguets en La Cerámica: ¡Vota al mejor!
El Submarino desperdició una ventaja de 2-0 en el minuto 20 de partido y, tras relajación generalizada de los jugadores amarillos, el Sevilla le dio la vuelta al marcador
El Villarreal CF dejó escapar una oportunidad inmejorable de quedarse a un punto de certificar matemáticamente la tercera posición tras caer el pasado miércoles en el Estadio de la Cerámica por 2-3 ante el Sevilla FC. El Submarino desperdició una ventaja de 2-0 en el minuto 20 de partido con goles de Gerard Moreno y Mikautadze y, tras relajación generalizada de los jugadores amarillos, el conjunto hispalense le dio la vuelta al marcador con goles de Oso, Kike Salas y Akor Adams.
Mediterráneo analiza la actuación de los jugadores del conjunto amarillo en la 36ª jornada liguera y luego propone una encuesta para que los lectores voten a quien consideren el mejor del choque de los groguets.
El uno a uno del Villarreal ante el Sevilla
El mejor: Gerard Moreno | 7 |
El capitán del Submarino está a nivel de selección y lo demostró con un golazo y siendo el mejor.
Arnau Tenas | 5 |
No tiene excesiva suerte el meta catalán, que vio como dos de los goles, aunque fueron trallazos, entraron por su zona.
Freeman | 5 |
Alternó buenas acciones y mucha personalidad tanto para defender como con el balón, con desajustes evitables.
Pau Navarro | 5 |
Su fiabilidad y buen hacer está fuera de dudas, pero por momentos tuvo desajustes y le faltó ‘timing’ en el 2-1 de Oso.
Renato Veiga | 6 |
Ejerció de líder en el eje de la zaga, con mucha personalidad con balón. Bien en la marca y ganó los duelos aéreos.
Pedraza | 4 |
De los peores partidos que se le recuerdan en el Villarreal. Un pase suyo errático derivó en el 2-3. Flojo en líneas generales.
Pape Gueye | 6 |
Reapareció tras unos problemas físicos, dando la cara en todo momento. Pudo marcar. Aportó en defensa y en ataque.
Dani Parejo | 6 |
El cerebro del Submarino canalizó bien el juego, tuvo fases de buen fútbol y se comprometió en labores defensivas.
Nico Pepe | 6 |
El marfileño estuvo algo intermitente, pero dando muestras de su talento. Buena jugada que derivó en el 2-0. Luego se apagó.
Moleiro | 6 |
Intermitente en un duelo en el que tuvo fogonazos de clase, como en la acción del 2-0, con genial pase a Mikautadze.
Mikautadze | 6 |
Muy activo en los mejores momentos del Submarino. Asistió a Gerard en el 1-0 y marcó el 2-0. De más a menos.
También jugaron
Buchanan | 5 |. Activo.
Thomas | 4 |. Superado.
Comesaña | 6 |. Comprometido desde que entró.
Ayoze | 5 |. Correcto.
Encuesta: ¡Vota al mejor del Submarino!
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