Salvación sellada y final de la Conference a la vista: el legado en el Rayo Vallecano de Iñigo Pérez
El conjunto madrileño suma un valioso punto en Mestalla antes de recibir al Submarino en Vallecas
El Rayo Vallecano de Íñigo Pérez respira después de sumar un valioso empate en Mestalla y certificar de forma virtual la permanencia, con 44 puntos en el bolsillo. Los ranjirrojos se adelantó por medio de Florian Lejeune, exjugador del Villarreal, en el minuto 20 pero Diego López igualó el encuentro en la recta final del primer acto. No hubo más goles y el punto permitió al equipo madrileño cerrar el primer objetivo del curso. Aunque no es el único.
De cara al domingo, Íñigo Pérez podría dar minutos a algunos de los menos habituales, con la mirada puesta en el sueño del 27 de mayo contra el Crystal Palace de Yeremy Pino. Quedan casi dos semanas para la cita, pero el Rayo ya vive pendiente de la final ante el Crystal Palace, el partido más importante de su historia reciente.
La primera final de su historia
Será la primera final que dispute el cuadro vallecano y ganar la Conference League no solo supondría tocar metal por primera vez, sino también regresar a Europa la próxima temporada, obteniendo el billete a la Europa League. Ese es el legado que Íñigo Pérez quiere dejar en Vallecas antes de poner rumbo al Submarino. Una vez cumplido el objetivo principal de la permanencia, el técnico navarro aspira ahora a agrandar la historia del Rayo.
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