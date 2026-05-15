Marcelino aprieta por la tercera plaza antes del Rayo-Villarreal: “Es nuestra ilusión y dependemos de nosotros mismos"

Marcelino ha comparecido este viernes en rueda de prensa en la previa del duelo ante el Rayo Vallecano, el penúltimo de la temporada, con el objetivo de la Champions ya en el bolsillo pero con el reto de acabar en la tercera posicón. El más especial será sin duda el del próximo domingo, en su despedida de esta exitosa segunda etapa-

Respecto a las rotaciones, destacó que seguirán en esa línea: "Seguimos con esa idea. A las alturas de competición que estamos y con prácticamente todo conseguido, y la ilusión de quedar terceros, y tres partidos en una semana, lo lógico es que haya cambios”.

A continuación, comentó cómo se encuentra el equipo tras cae ante el Sevilla: “Siempre que juegas un partido tienes la ilusión de ganar. Se nos puso en la dirección correcta con el 2-0, pero en el restante del partido no tuvimos el ritmo que nos exigía el rival. Puede ser que la necesidad con la que venía el Sevilla haya podido con la nuestra. Es verdad que el 2-0 parecía que iba a desembocar en otro desenlace, pero en el fútbol tienes que estar al cien por cien. Quizás nos faltó algo. Ayer tuvimos día de descanso. Hoy y mañana entrenamos. Veremos cuál ha sido la recuperación de los jugadores y a partir de eso tendremos más argumentos para la alineación”.

Marcelino. / VILLARREAL CF

Sobre el Rayo y el descenso

“Me parece que con el resultado del partido del Girona, están salvados. Lo que está claro es que hay una cantidad de equipos que están luchando por el descenso, que hace años que no vemos. Tres equipos empatados a 39, enfrentamientos directos… Está duro y para todos los equipos va a ser una situación estresante. El Rayo creo que está salvado. Y darles la enhorabuena porque van a jugar una final europea”.

“Vamos a un campo muy complicado, donde han perdido creo que solo dos partidos, donde encajan muy poco. El partido allí y el campo te exige mucho, donde hay que estar muy bien para ganar. Es el tercer equipo que menos goles encaja en su campo”.

Las opciones de la tercera posición

“Nuestra ambición es ser lo más exigentes posibles con nuestro rendimiento. Yo no tengo ninguna queja de la actitud del equipo del partido contra el Sevilla, y con esa idea iremos a Vallecas. Y en el peor de los casos, aún iríamos dependiendo de nosotros mismos en la última jornada. Nosotros, en función de los resultados de esta jornada, podemos definir ya la tercera posición. Y sino a la otra semana. Ahora mismo dependemos de nuestro resultado y de lo que haga el rival”.

Iñigo Pérez. / Ana Escobar

¿Morbo ante Iñigo Pérez?

“Lo valoro como cualquier otro partido. El morbo para mí no existe. El juego está en el campo. El banquillo de Vallecas está muy ajustado, así pegadito en la banda…”.

El partido que espera

“Allí los partidos tienen una ida y vuelta rapidísima. Pueden haber 20 minutos que no pase nada, y en cinco minutos haber muchas ocasiones. Ellos no pierden en su casa desde enero, es un equipo muy solvente. Suelen ser partidos abiertos, porque la forma de jugar del Rayo hace que dejen jugadores descolgados. Todo sucede más rápido. La toma de decisiones también tiene que ser más rápida”.

Gerard Moreno of Villarreal CF celebrates a goal during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Villarreal CF and Sevilla FC at La Ceramica stadium on May 13, 2026, in Villarreal, Spain. AFP7 13/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Ivan Terron / AFP7 / Europa Press;2026;Soccer;Sport;ZSOCCER;ZSPORT;Villarreal CF V Sevilla FC - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Gerard Moreno, fuera de la prelista

“Está haciendo un final de temporada muy bueno. Está siendo un futbolista muy importante. Y eso cuando tiene regularidad, porque no tiene lesiones, está más que clara su capacidad. Pero eso son decisiones del seleccionador”.