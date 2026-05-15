La previa | El Villarreal B, a sellar su billete para el ‘play-off’ ante el descendido Sevilla Atlético

Una victoria y a esperar que se den otros resultados. El Villarreal B recibe en la noche de este próximo sábado al descendido Sevilla Atlético en el Mini Estadi (21.00 horas), donde falta saber si un triunfo será suficiente para celebrar la clasificación matemática para disputar el play-off de ascenso a Segunda División para el conjunto de David Albelda.

Además de ganar al filial sevillista, el Cartagena debería empatar o perder en su visita al feudo del Ibiza, Can Misses. Todo ello en una 37ª jornada de Primera Federación, la penúltima, que se juega en su totalidad en horario unificado (21.00 horas), así que sobre las 23.00 horas se podría celebrar la clasificación para la fase de ascenso.

David Albelda, durante un entrenamiento del Villarreal B. / Juan F. Roca

El filial amarillo llega a esta recta final en un gran momento. Son nueve las jornadas que llevan los vila-realenses sin perder, y en el Mini Estadi no cae en un partido desde hará junto mañana 160 días, desde el 7 de diciembre pasado, cuando en el tiempo de descuento el CD Teruel de dio la vuelta al marcador (1-2). Desde entonces, su feudo se ha convertido en un fortín.

La actualidad del filial

El Villarreal B acude a esta importante cita ante un filial sevillista ya descendido disponiendo de prácticamente todos los efectivos. Se recupera el mediocentro Alassane Diatta tras cumplir el partido de suspensión, también regresa Facu Viveros, mientras que Mahamoud Barry está descartado por temas musculares. A su vez, el delantero burrianense Pau Cabanes puede debutar en cualquier momento tras su grave lesión.

El mediocentro senegalés Alassane Diatta regresará al once del Villarreal B. / Juan Francisco Roca

Con todo ello, el posible once del Villarreal B podría ser el formado por: Rubén Gómez; Budesca, Isma Sierra, Lautaro, Eneko; Cheik Thiam, Carlos Macía; César Bonafé, Hugo López, Gaitán; y Albert García.