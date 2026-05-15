El Rayo de Iñigo Pérez contra el Villarreal de Marcelino: Morbo a la vista en Vallecas
El elegido para convertirse en el próximo entrenador del Submarino recibe este domingo al que será su predecesor en un duelo cargado de simbolismo
No resulta habitual que un entrenador se enfrente a otro sabiendo que, en cuestión de semanas, tomará su relevo. El fútbol está lleno de reencuentros, despedidas, regresos y banquillos calientes, pero pocas veces ofrece una escena tan cargada de morbo y simbolismo como la que se vivirá este domingo, a las 19.00 horas, en el Estadio de Vallecas. El saludo inicial será una de las imágenes del partido.
El Rayo Vallecano de Iñigo Pérez contra el Villarreal CF de Marcelino García Toral no será un encuentro más. Sobre el césped habrá puntos, la pelea por la tercera posición del Submarino pero en los banquillos se respirará un componente especial. Y, seguramente, una buena dosis de orgullo personal. Marcelino querrá marcharse dejando claro hasta el último día el nivel competitivo de su equipo, mientras que Iñigo Pérez tendrá un estímulo añadido: imponerse al club que dirigirá próximamente y hacerlo, además, ante el técnico del que recogerá el testigo.
Para el navarro, el duelo tendrá también otra lectura. Será una oportunidad para dejar una buena imagen ante la que pronto será su nueva afición, mostrar algunos rasgos del estilo que quiere implantar. Un modelo reconocible, valiente y agresivo, con claras influencias de Andoni Iraola, de quien fue segundo entrenador en el Rayo durante varias temporadas. Iñigo no pudo acompañarle en su salto a la Premier League, donde el técnico vasco ha triunfado al frente del Bournemouth, por un problema burocrático. A esa influencia se suma la de Marcelo el Loco Bielsa, entrenador que le marcó durante su etapa como futbolista en el Athletic Club y del que ha reconocido haber absorbido buena parte de su manera tan particular de entender el fútbol. Su Rayito es un equipo que propone, aprieta, salta a campo rival y asume riesgos. Esa valentía forma parte de su identidad y con ello ha escrito su nombre en la historia del conjunto vallecano.
Un secreto a voces
Todavía sin la confirmación oficial de que será el nuevo técnico amarillo y a las puertas de la final de la Conference League ante el Crystal Palace del examarillo Yeremy Pino, la situación tiene ese componente incómodo. Como si una relación estuviera llegando a su fin y, antes de cerrarse, aparece en la cena el chico o chica con la que estás empezando a tontear. Pero como buenos profesionales lo afrontarán con naturalidad.
Tres victorias para Marcelino
En las cuatro veces que se han enfrentado en estos años, Marcelino le gana la partida con tres victorias y un empate. El primer duelo fue el 28 de abril de 2024, con victoria contundente para los groguets con dos goles de Sotloth y uno Mosquera (3-0). El pasado curso, el Rayo rascó un valioso punto en La Cerámica (1-1) y en Vallecas el Submarino se impuso con un gol de Ayoze (0-1). Este año, los de Marcelino ganaron 4-0 con goles de Gerard, Moleiro, Comesaña y Ayoze. Un duelo de sumo morbo.
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