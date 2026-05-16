La crónica | Exhibición del Villarreal B, triunfo y billete asegurado para el ‘play-off’ de ascenso (2-0)

Objetivo cumplido. El Villarreal B se ha ganado la licencia para soñar por dar el salto al fútbol profesional. El equipo de David Albelda derrotó al descendido Sevilla Atlético en el Mini Estadi y tiene plaza asegurada para disputar el play-off de ascenso. Ahora, en la última jornada, se intentará ver si es posible acceder a esta fase como tercero y no como cuarto, para tener el factor campo a favor. Para ello deberá ganar el próximo domingo en el campo del descendido Atlético Sanluqueño y esperar una derrota del Atlético Madrileño. Todo es posible y se intentará.

El equipo de David Albelda consiguió cimentar el triunfo en la primera parte. / Erik Pradas

El partido ante el filial sevillista fue una especie de monólogo amarillo en el arranque. Con un rival descendido, pero con garra y casta, plantándole cara a un equipo de la Plana en plena racha (nueve jornadas sin perder) y jugándose plaza para opositar por regresar a Segunda División. Pues con un once muy reconocible, con alguna pequeña novedad, los muchachos de David Albelda poco a poco fueron comiéndole terreno al Sevilla Atlético.

En el minuto 9 avisó el malagueño Joselillo Gaitán con un tiro raso que salió lamiendo la cepa del palo izquierdo de la portería de Rafa Romero. El segundo lanzamiento acabó en gol, en el minuto 17, tras una mala salida con el balón del rival, recuperó Carlos Marciá, se la entregó al goleador más en forma (Albert García) y este alojó el balón al fondo de las mallas. El camino hacia la plaza de ‘play-off’ estaba más desbrozada.

Albert García volvió a ser el encargado de abrir el marcador a favor del Villarreal B. / Erik Pradas

A por más

El 2-0 fue una obra de arte con un pase medido de Dani Budesca a Nizar y el castellonense, con la zurda coló el balón por toda la escuadra derecha. Todo se veía mucho más cerca. De ahí al descanso pudieron haber caído dos o tres más. Cada uno quiso marcar, pero la ansiedad le gastó una mala pasada. Así se llegó al descanso. En la segunda parte hubo numerosas ocasiones de gol. Tuvo dos el Sevilla Atlético. Lo más importante fue la vuelta de Pau Cabanes nueve meses después.

Ficha técnica:

-2- Villarreal CF B: Rubén Gómez; Budesca, Lautaro, Jean Yves, Eneko Ortíz; Alassane Diatta (Cheick, min. 79), Carlos Maciá; Nizar (Facu, min. 79), Hugo López (Etoo, min. 85), Gaitán (Bonafé, min. 85); y Albert García (Pau Cabanes, min. 71).

-0- Sevilla Atlético: Rafa Romero; Espiñeira (Romero, min. 46), Fattore, Sergio (Ortíz, min. 56), David López; Sierra (Miguel, min. 80), Dasilva, Altozano (Jälabe, min. 56), Nico Guillén (Logica, min. 71); Álex Costa y Castillo.

Goles: 1-0. Min. 17: Albert García. 2-0. Min. 25: Nizar.

Árbitro: Marcelo Ibáñez Juárez (Yecla). Amonestó al local Lautaro; y a los visitantes Sierra, Dasilva y Guillén.

Campo: Mini Estadi.

Entrada: 300 espectadores.