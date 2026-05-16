Sin lesiones y a un gran nivel, Gerard pasa desapercibido para De la Fuente: 10 goles en Liga... y 130 con el Villarreal

Cualquier amante del buen fútbol considera a Gerard Moreno uno de los jugadores con más clase de LaLiga cuando su físico le respeta. El delantero catalán ha vuelto a disfrutar sobre el césped y atraviesa su tramo más regular en varios cursos, con más de tres meses sin lesiones musculares y a un nivel altísimo en el Villarreal.

El capitán del Submarino volvió a ser decisivo ante el Sevilla, donde firmó su décimo gol en esta Liga. Una cifra que iguala su tercera mejor marca liguera como futbolista amarillo, la de la temporada 23/24, y que solo queda por debajo de sus dos cursos más brillantes: los 18 tantos de la 19/20 y los 23 de la 20/21, cuando fue Zarra. El año pasado solo marcó tres y todos de penalti, en 16 partidos. También en el Espanyol dejó registros importantes, con campañas de 13 y 16 goles.

Gerard Moreno presionando / GABRIEL UTIELBLANCO

130 goles de amarillo

El tanto contra el conjunto hispalense tuvo, además, un valor simbólico. El eterno 7 alcanzó los 130 goles con la camiseta del Villarreal, una cifra que agranda todavía más su leyenda como máximo goleador histórico del club. Su distancia respecto al resto es abismal: por detrás aparecen Giuseppe Rossi, con 82 tantos, y Diego Forlán, con 59.

Lo más importante, sin embargo, no está solo en el número. Está en la sensación. Sin interrupciones físicas, el delantero de Santa Perpètua de Mogoda ha recuperado esa influencia que le convierte en un futbolista único.

No entró en la prelista

Pese a su grandísimo nivel, Gerard Moreno no ha entrado en la prelista de 55 futbolistas de Luis de la Fuente para el Mundial. Una ausencia que, viendo su rendimiento, solo puede entenderse desde dos factores: sus antecedentes recientes con las lesiones y su edad, aunque con 34 años todavía tiene fútbol para rato. Sobre ello habló Marcelino García Toral, que volvió a poner en valor su impacto en el actual tercer clasificado de LaLiga. «Está haciendo un final de temporada muy bueno. Está siendo un futbolista muy importante. Y cuando tiene regularidad porque no tiene lesiones, está más que clara su capacidad. Pero eso son decisiones del seleccionador», destacó el asturiano.

Gerard Moreno no irá al Mundial, pero seguirá deleitando al amante del fútbol de groguet.