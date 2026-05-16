Reportaje | El legado de Parejo, el compás del Villarreal: "Ha sido el Pedri y el Vitinha del Submarino"

Todos los caminos apuntan a que Dani Parejo está viviendo sus últimos partidos con la camiseta del Villarreal CF. El mediocentro acaba contrato y, en estos momentos, su renovación parece complicada, más si cabe tras la marcha de Marcelino, uno de sus principales valedores a lo largo de su carrera deportiva.

A sus 37 años, el de Coslada se ha ganado el derecho a sentarse en la mesa de las mentes más brillantes de la historia grogueta. Así lo acreditan su rendimiento, sus números y sus logros durante estos seis cursos desde su abrupta salida del Valencia.

Parejo durante un partido en La Cerámica ante el Sevilla. / VILLARREAL CF

La opinión de los periodistas sobre Parejo

Toni Alegre, periodista. / MEDITERRÁNEO

Toni Alegre, periodista

Mediterráneo habló sobre su figura con varios periodistas y todos coincidieron en que ha tenido una trayectoria excepcional. «Ha sido el líder silencioso. Un entrenador dentro del campo, el que sabe medir los tiempos y es capaz de mover el fútbol con las piernas, pero sobre todo con la cabeza. Un líder de los que cada vez quedan menos. Tiene una carrera espectacular y en el Villarreal CF ha alcanzado unos números de los que pueden presumir muy pocos», comenta el periodista Toni Alegre.

«Su llegada a La Cerámica despertó ciertas incógnitas. Había dudas sobre si sería capaz de encajar en un nuevo proyecto, pero lo hizo por la puerta grande. Respondió con resultados, rendimiento en Liga y Europa. Es uno de los grandes de la historia amarilla, con la conquista de la UEFA Europa League. Dani Parejo es historia del fútbol, pero para nosotros es historia del Villarreal», añade.

Juan Igual. / MEDITERRÁNEO

Juan Igual, Jefe de Deportes de Cope Castellón

Por su parte, Juan Igual también se deshace en elogios hacia el mediocentro y se moja sobre su futuro: «Qué decir de Dani Parejo, sobran las palabras. Ha dado un rendimiento extraordinario. Es un futbolista brillante, exquisito, el director de orquesta del gran Villarreal campeón de la Europa League con Unai Emery y también una pieza importante con Marcelino. Cuando llegó del Valencia nadie pensaba que pudiera ofrecer este rendimiento».

«Además, era la extensión del técnico sobre el césped. Yo no lo renovaría porque es un futbolista de una edad avanzada y creo que no casa demasiado bien con el estilo de Íñigo Pérez», apunta.

Javier Pérez. / MEDITERRÁNEO

Javier Pérez, tertuliano de À Punt

Javier Pérez, tertuliano de À Punt, también dejó varias reflexiones muy interesantes sobre su recorrido de groguet: «Siempre he sido un fiel defensor de Parejo desde su extensa etapa en el Valencia, incluso en sus momentos más críticos en Mestalla. Por ello me extrañó aquel ‘regalo’ que Peter Lim le hizo al Villarreal, imposible de rechazar. El de Coslada llegó a La Cerámica con 31 años y, en su sexta temporada, sigue sentando cátedra cada vez que interviene de groguet, a pesar de que sus apariciones en la presente campaña han sido menos frecuentes».

«La consecución del título de la Europa League tiene a Parejo como uno de los actores principales de aquella gran gesta, el epicentro de ese pasillo de seguridad formado junto a Albiol y Gerard Moreno. Capital resultó también su papel en la maravillosa Champions en la que el Villarreal alcanzó de nuevo las semifinales, eliminando a clubes de ilustre heráldica como la Juventus o el Bayern. Parejo ha sido el compás, el organizador pulcro y pausado del juego del equipo, aclarando y endulzando las jugadas. El Pedri o el Vitinha en clave Villarreal».

«Es un futbolista único, difícil de encontrar en el fútbol actual, donde prima la intensidad y el físico antes que la idea y el pensamiento. En las últimas dos temporadas ha ido perdiendo protagonismo, precisamente por la preferencia de Marcelino por centrocampistas de largo recorrido e intensidad. Pero, en los minutos que ha tenido, Parejo ha demostrado su templanza característica, siendo el generador de juego de siempre y el futbolista capaz de ordenar el caos cuando los partidos se vuelven de ida y vuelta».

«Por supuesto que creo que Parejo tiene cuerda para seguir una temporada más y ofrecer un rendimiento óptimo. Es un futbolista muy profesional, con un físico privilegiado y ajeno a las lesiones. Y, por no hablar de la ascendencia que tiene en el vestuario, donde es un referente. Considero que a Íñigo Pérez le sería de gran ayuda tanto dentro como fuera del terreno de juego», sentencia.

Xus Sempere. / MEDITERRÁNEO

Xus Sempere, tertuliano de Radio Vila-real

Para Xus Sempere, la dimensión de Parejo en el Villarreal está fuera de toda duda. «Dani Parejo ha tenido una trayectoria espectacular en el Villarreal CF, sobre todo porque llegó gratis y su paso por el club deja el título que tenemos en las vitrinas. Ha sido uno de los tres mejores mediocentros de la historia del Villarreal en cuanto al rendimiento ofrecido en el propio club, junto a Bruno y Marcos Senna. También está Rodri, pero apareció muy joven. Creo que Parejo ha sido una figura clave en los éxitos del club durante estos últimos años».

David Costarrosa. / MEDITERRÁNEO

David Costarrosa, periodista de Cadena Ser

David Costarrosa también valora con nota alta su etapa, aunque considera que el ciclo toca a su fin. «Creo que la etapa de Dani Parejo se puede calificar como notable alto o sobresaliente. Han sido seis temporadas, más de 260 partidos y levantó la Europa League en su primer año. Su paso por el Villarreal se ha definido por la regularidad. Se ha lesionado muy poco y ha sido el timón para todos los entrenadores».

«Lo hemos dicho muchas veces tanto periodistas como aficionados: se notaba muchísimo cuando no estaba en el centro del campo. Ayuda a sacar el balón, a filtrar pases y a mover el juego del equipo. Pero tiene 37 años, este curso ha perdido protagonismo y, en mi opinión, su etapa ha terminado. Si yo fuera dirigente, no lo renovaría. Creo que su tiempo ya ha pasado y que el club necesita renovar el centro del campo», concluye.

Se quede o se marche, Dani Parejo ya tiene reservado un sitio en la historia grande del Villarreal.