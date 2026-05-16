La previa | El Villarreal C inicia el largo camino del ascenso frente al Levante B en el Mini Estati
El equipo que quiera subir tendrá que superar tres complicadas eliminatorias
El largo y espinado camino de ascenso a Segunda Federación arranca este domingo para el Villarreal C de David Cifuentes contra el Levante B en el Mini Estadi (12.00 horas). Ida de esta semifinal autonómica ante un rival conocido contra el que ha jugado dos veces en el presente campeonato y sucesivamente en las cinco últimas campañas, eso sí, con muchos empates en el Mini Estadi. Este partido lo dirigirá el colegiado alicantino Mariano Esteban López.
El equipo vila-realense se ha ganado la licencia para pelear por el ascenso, pero para ello deberá superar tres eliminatorias. Dos autonómicas, y si queda campeón pasaría a la final nacional, a doble partido, contra un rival de cualquier parte del territorio español. No será fácil, pero se intentará. Para esta cita todos están disponibles para el técnico David Cifuentes.
La otra eliminatoria entre La Nucía y el Atlético Saguntino arrancará a las 18.00 horas en el campo de fútbol del complejo polideportivo del Camilo Cano.
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