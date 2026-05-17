El análisis de Marcelino después del Rayo-Villarreal: "Desde el partido del Levante hemos sido otro equipo"

El Villarreal volvió a perder por segunda jornada consecutiva ante el Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas y se complicó la tercera plaza, teniendo que ganar sí o sí al Atlético de Madrid en la última jornada. El técnico del Submarino, Marcelino García Toral, reconoció que el Rayo Vallecano fue mejor y justo vencedor del encuentro después de que su equipo no generara prácticamente peligro en área contraria.

Valoración del partido

En el partido ha habido un equipo superior y ha ganado justamente. Empezamos bien, el primer gol nos hizo daño. Tuvimos poca profundidad y poca finalización. En el segundo tiempo con el error inicial, el Rayo se puso 2-0. En el tramo final generamos varias ocasiones, pero ya era demasiado tarde.

Se ha complicado la tercera plaza

Dependíamos de nosotros desde hace mucho tiempo. Estas últimas derrotas y haber sacado un punto de nueve en esta semana, nos priva de algo que podríamos haber tenido. No ha sido así. Al final nos jugaremos en ese último partido quién es tercero y cuarto. Así lo hemos querido y así será.

Ayoze y Mouriño se lamentan después del 2-0 del Rayo Vallecano / LaLiga

¿Ha dejado de competir el Villarreal cuando ha asegurado la Champions?

Es evidente que actuamos de una forma hasta el partido del Levante, cuando garantizamos de manera matemática la Champions, y otro equipo después.

El equipo deja mala sensación en las últimas dos jornadas

Para mí no ha dejado ninguna sensación rara. Les pasa a muchos equipos. Cuando cumples un objetivo, es entendible que los futbolistas levanten el pie del acelerador. El Sevilla se jugaba el descenso y hoy era el último partido en casa del Rayo. Entre unas cosas y otras, ahora mismo somos un equipo bastante diferente al que éramos.

Regreso de Kambwala y Logan

Considero que, al lado de una victoria o derrota, cuando ya has cumplido el objetivo, hay cosas alrededor que son importantes. Estos chicos llevaban 10 meses lesionados y ahora eran merecedores de tener esos minutos. Han tenido lesiones muy graves y lo han pasado muy mal. Ahora se sienten jugadores otra vez y luego iniciarán la pretemporada como uno más.

Opinión de íñigo

Lo está haciendo muy bien. Lleva 2 años y medio en Primera División y lo está haciendo muy bien. Le deseo todo lo mejor.