La crónica | El Levante B torpedea al ‘Submarino’ C en el Mini Estadi, pero no lo hunde (1-3)

El Villarreal C recibió varios torpedos en la principal línea de flotación de un Levante B muy ordenado, ofensivo y efectivo, pero no acabó de hundir al equipo de David Cifuentes en el Mini Estadi (1-3), en el partido de ida de la primera eliminatoria del play-off de ascenso a Segunda Federación. El gol de Douda Fofana le da un hilo de esperanza al segundo filial amarillo. El próximo domingo, día 27, a las 18.00 horas será la vuelta en la Ciudad Deportiva del Levante UD, en Bunyol.

El lateral 'granota' Aitor Manzanedo contra un balón de las botas de Mario Cervera. / Juan Francisco Roca

Un partido que se puso cuesta arriba a partir del minuto 25 cuando un excelso Alberto Calatrava envió a la red un centro del decisivo Mario Sesé, uno de los mejores futbolistas de esta categoría. Nada más arrancar el segundo tiempo Yarce, en una contra, sorprendió a la zaga del Villarreal C y lo complicaba todo más (0-2). Y se pasó del castaño al oscuro en el minuto 63 con el gol del extremo Álvaro Moreno. A última hora, el cabezazo de Fofana (min. 85) superó al súper arquero del Levante B, Asier Herrera, que había resistido como un cosaco.

Nico Barattucci persigue la salida de balón del mediocentro visitante Salva Brull. / Juan Francisco Roca

El próximo domingo, día 27, a las 18.00 horas tendrá lugar el partido de vuelta en la Ciudad Deportiva del Levante UD, en Bunyol, donde los muchachos de David Cifuentes deberán remontar el 1-3, marcar dos goles para igualarla y tres para no tener que pasar por la prórroga o los penaltis. Hay que recordar que el ganador de esta eliminatoria se enfrentará al que venza del duelo La Nucía-Atlético Saguntino, en la final autonómica, que decidirá al ganador que acudirá a la final nacional contra un equipo de la Comunidad de Madrid.

El Levante B se adjudicó la ida de esta eliminatoria por 1-3 en el césped del Mini Estadi. / Juan Francisco Roca

Ficha técnica:

-1- Villarreal C: Yago Moreira; Luque, Palomares, Adri Ruiz (Amaro, min. 74), Cervera (Álvaro Alcaide, min. 74), Barattucci, Kevin (Fofana, min. 60), Manfa Keita, Traoré (Unai, min. 84), Mauro Roca y Seydou Llopis (Nico Sánchez, min. 60).

-3- Levante B: Asier Herrera; Manzanedo, Calatrava, Rosón (Dylan, min. 81), Yarce (Usedo, min. 60), Álvaro Moreno (Sidiki, min. 66), Houseini (F. Krug, min. 66), Salva Brull, Cervera (Jordi, min. 81) y Martín Krug.

Goles: 0-1. Min. 25: Calatrava. 0-2. Min. 49: Yarce. 0-3. Min. 63: Álvaro Moreno. 1-3. Min. 85: Fofana.

Árbitro: Mario Esteban López (Alicante). Amonestó a los locales Cervera, Klevin y Palomares; y a los visitantes Houseini, Calatrava, Asier, F. Krug y Joan Ruiz.

Campo: Mini Estadi.

Entrada: 150 espectadores.