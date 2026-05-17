La crónica | El Levante B torpedea al ‘Submarino’ C en el Mini Estadi, pero no lo hunde (1-3)
Errores en las dos áreas le pasan factura al equipo de David Cifuentes en la ida del ‘play-off’ de ascenso
El Villarreal C recibió varios torpedos en la principal línea de flotación de un Levante B muy ordenado, ofensivo y efectivo, pero no acabó de hundir al equipo de David Cifuentes en el Mini Estadi (1-3), en el partido de ida de la primera eliminatoria del play-off de ascenso a Segunda Federación. El gol de Douda Fofana le da un hilo de esperanza al segundo filial amarillo. El próximo domingo, día 27, a las 18.00 horas será la vuelta en la Ciudad Deportiva del Levante UD, en Bunyol.
Un partido que se puso cuesta arriba a partir del minuto 25 cuando un excelso Alberto Calatrava envió a la red un centro del decisivo Mario Sesé, uno de los mejores futbolistas de esta categoría. Nada más arrancar el segundo tiempo Yarce, en una contra, sorprendió a la zaga del Villarreal C y lo complicaba todo más (0-2). Y se pasó del castaño al oscuro en el minuto 63 con el gol del extremo Álvaro Moreno. A última hora, el cabezazo de Fofana (min. 85) superó al súper arquero del Levante B, Asier Herrera, que había resistido como un cosaco.
El próximo domingo, día 27, a las 18.00 horas tendrá lugar el partido de vuelta en la Ciudad Deportiva del Levante UD, en Bunyol, donde los muchachos de David Cifuentes deberán remontar el 1-3, marcar dos goles para igualarla y tres para no tener que pasar por la prórroga o los penaltis. Hay que recordar que el ganador de esta eliminatoria se enfrentará al que venza del duelo La Nucía-Atlético Saguntino, en la final autonómica, que decidirá al ganador que acudirá a la final nacional contra un equipo de la Comunidad de Madrid.
Ficha técnica:
-1- Villarreal C: Yago Moreira; Luque, Palomares, Adri Ruiz (Amaro, min. 74), Cervera (Álvaro Alcaide, min. 74), Barattucci, Kevin (Fofana, min. 60), Manfa Keita, Traoré (Unai, min. 84), Mauro Roca y Seydou Llopis (Nico Sánchez, min. 60).
-3- Levante B: Asier Herrera; Manzanedo, Calatrava, Rosón (Dylan, min. 81), Yarce (Usedo, min. 60), Álvaro Moreno (Sidiki, min. 66), Houseini (F. Krug, min. 66), Salva Brull, Cervera (Jordi, min. 81) y Martín Krug.
Goles: 0-1. Min. 25: Calatrava. 0-2. Min. 49: Yarce. 0-3. Min. 63: Álvaro Moreno. 1-3. Min. 85: Fofana.
Árbitro: Mario Esteban López (Alicante). Amonestó a los locales Cervera, Klevin y Palomares; y a los visitantes Houseini, Calatrava, Asier, F. Krug y Joan Ruiz.
Campo: Mini Estadi.
Entrada: 150 espectadores.
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