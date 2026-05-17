La crónica | El Villarreal femenino peleará contra el Valencia por ser equipo de Primera División (3-1)

El Villarreal femenino está a dos encuentros de regresar a Primera División. Queda lo más complicado: afrontar la final a doble partido contra el Valencia Féminas a partir del próximo fin de semana. La ida será en Vila-real. Este domingo las muchachas de Jordi Ferriols se deshicieron en semifinales de Osasuna, al que ganaron tanto en Tajonar como en Vila-real. Dos goles de en el primer tiempo encarrilaron el pase para la final.

Las vila-realenses encarrilaron el partido en una primera parte muy intensa. / Toni Losas

El equipo de la Plana puso tierra de por medio en la primera parte que, en líneas generales, fue bastante igualado, pero donde las muchachas de Jordi Ferriols estuvieron muy acertadas esta vez en ataque. Las navarras salieron a por todas por el marcador en contra de la ida.

Un trallazo de Sara Medina desde la frontal del área en el minuto 19 le valió al Villarreal femenino para poner el 1-0 y aumentar la ventaja. Osasuna tuvo un atisbo de reacción, pero no definió bien en sus llegadas. Y cuando acababa la primera parte un gran centro de Lauris lo remató a la red María Macías para dejar el pase a la final, casi, visto para sentencia.

La superioridad de las vila-realenses fue clara en los dos partidos de esta semifinal. / Toni Losas

Segunda parte

La portera navarra Mon salvó el 3-0 en el minuto 57 tras una falta botada por Irene Miguélez. Asumiendo riesgos y realizando cambios en el once, las navarras recortaron la diferencia por mediación de Claudia. Pero la goleadora Aixa Salvador puso la puntilla al partido en el minuto 83.

Ficha técnica:

-3- Villarreal Femenino: Quesada; Nerea Pérez, Miguélez, Moreira, Laura, Sara Medina (Querol, min. 77), Cienfu, María Romero, Lauris (Pesantez, min. 89), María Macias (Alexia Jr, min. 66) y Aixa (Figols, min. 89).

-1- Osasuna Femenino: Mon; Saioa, Claudia Giménez, Igoa, Adri Parada, Porto (Nora, min. 58), Eunate, Palacios (Maite, min. 58), Marina (Sarriegi, min. 74), Urzainqui (Azpiazu, min. 70) y Laura Teruel (Riu, min. 70).

Goles: 1-0. Min. 19: Sara Medina. 2-0. Min. 44: María Macías. 2-1. Min. 73: Claudia. 3-1. Min. 83: Aixa Salvador.

Árbitra: Andrea Muñoz di Giovambattista (Asturias).

Campo: Campo 5 Ciudad Deportiva.

Entrada: 300 espectadores.