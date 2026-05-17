La crónica | El Villarreal naufraga en Vallecas y deja los deberes para el final (2-0)

El Villarreal CF se jugará en el Estadio de la Cerámica ante el Atlético de Madrid la posibilidad de finalizar 3º en la Primera División española por segunda vez en su historia. Será en la última jornada, el próximo domingo, a las 21.00 horas, en el partido que baje el telón de LaLiga 2025/26.

Una Finalissima por la tercera plaza que servirá para cerrar un ejercicio brillante en cuanto al campeonato doméstico, con la recompensa de disputar la Champions por segunda vez consecutiva por primera vez en su historia.

Un duelo al que groguets y colchoneros llegarán empatados a puntos tras la penúltima jornada, donde el Atlético hizo los deberes ganando al Girona (1-0) y el Submarino naufragó en su visita a Vallecas, donde perdió ante el Rayo Vallecano (2-0) en un partido con muy poca tensión por ambos bandos, ya con los objetivos logrados: la Liga de Campeones, por los amarillos, y la permanencia y la posibilidad de ganar la Conference League, por los vallecanos.

El morbo del banquillo

Un encuentro de los llamados de guante blanco, en el que hubo más morbo en el saludo y abrazo que se dieron los dos entrenadores antes del choque, que el resto del compromiso. Marcelino, técnico del Submarino, se esperó a saltar el último al césped de Vallecas, siendo el foco de atención mientras se dirigió a darle la mano a un Iñigo Pérez receptivo y sonriente.

Fue un corto saludo, conscientes ambos de que el navarro ahora en el Rayo será el sustituto del asturiano a partir del próximo 1 de julio y mínimo hasta el 2028.

Trejo, homenajeado en Vallecas. / AGENCIAS

El partido tuvo poca historia, a excepción de ver a Willy Kambwala como titular, al que se le vio con la lógica falta de rodaje. El resto, un Villarreal con un once similar al de Mallorca hace dos jornadas, aunque con Gueye junto a Comesaña en la medular y Moleiro en la izquierda y no Alfon González, repitiendo la dupla ofensiva de Palma: Oluwaseyi-Ayoze. Pero cuando en el fútbol no te apremia la necesidad, es complicado dar lo mejor de sí, como pudo comprobarse el pasado miércoles en La Cerámica ante el Sevilla.

Espejismo inicial

El Submarino intentó tener el dominio del esférico desde el inicio, algo que aceptó un Rayo que esperaba en la medular, pero apretando la salida de balón de los de la Plana Baixa.

Los primeros 20 minutos fueron los únicos en los que los amarillos fueron y se sintieron superiores, teniendo incluso un remate de Oluwaseyi que sacó un defensa y un trallazo al larguero de Sergi Cardona. Parecía que los de Marcelino iban a dar guerra.

Nada más lejos de la realidad. Y no porque el Rayo sobresaliera, un equipo que ayer pensaba más en la final de la Conference League y en el homenaje a Trejo que en otra cosa. Pero los de Vallecas se encontraron el 1-0 en el minuto 28 tras una gran acción de Camello a pase de Ratiu, que tras controlar y recortar a Kambwala fusiló a Arnau Tenes para anotar.

Una ventaja que supo administrar el Rayo hasta el descanso y que pudo ampliarse en una acción entre Alemao y De Frutos.

Homenajes en Vallecas

El Submarino encaraba la segunda mitad con la entrada de Alfon por Buchanan, esperándose una reacción grogueta. Pero nada de nada. A las primeras de cambio, en el 47, una pérdida de balón de Moleiro derivó en una acción en la que Alemao se quedó solo ante Arnau Tenas y no perdonó: 2-0.

Resultado insalvable visto lo visto en un partido de homenajes. Porque el duelo se paró, lo nunca visto, y con toda la plantilla del Rayo y su cuerpo técnico se le hizo el pasillo a Trejo, que deja el club madrileño, fiesta a la que se unió el Submarino. ¡Ver para creer!

Y al final también tuvo su recompensa Logan Costa, que volvió al fútbol desde el mes de julio. Fue la única buena noticia para un Villarreal que se dejó los deberes de ser 3º para la última jornada.