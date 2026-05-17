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Directo Rayo Vallecano-Villarreal: comienza el partido en Vallecas

Un triunfo del conjunto 'groguet' podría confirmar el tercer puesto si el Atlético de Madrid no logra vencer ante el Girona

El Rayo Vallecano-Villarreal, desde Vallecas

El Rayo Vallecano-Villarreal, desde Vallecas / Ismael Mateu

Ismael Mateu

Pablo Casado

Vallecas (Enviado especial ) // Vila-real

El Villarreal CF está jugando desde las 19:00 horas en Vallecas su penúltimo partido del campeonato liguero ante el Rayo Vallecano. Una recta final para el Submarino con solamente un objetivo en juego: la tercera plaza. Ahora mismo, los de Marcelino aventajan en tres puntos al Atlético de Madrid, cuarto clasificado, con el que se enfrentará el próximo domingo para cerrar la temporada a las 21:00 horas en el Estadio de la Cerámica.

Para el encuentro Marcelino podrá disponer de toda su plantilla, excepto de Renato Veiga que recibió la quinta tarjerta amarilla frente al Sevilla y cumplirá sanción.

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