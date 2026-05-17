Directo Rayo Vallecano-Villarreal: comienza el partido en Vallecas

El Villarreal CF está jugando desde las 19:00 horas en Vallecas su penúltimo partido del campeonato liguero ante el Rayo Vallecano. Una recta final para el Submarino con solamente un objetivo en juego: la tercera plaza. Ahora mismo, los de Marcelino aventajan en tres puntos al Atlético de Madrid, cuarto clasificado, con el que se enfrentará el próximo domingo para cerrar la temporada a las 21:00 horas en el Estadio de la Cerámica.

Para el encuentro Marcelino podrá disponer de toda su plantilla, excepto de Renato Veiga que recibió la quinta tarjerta amarilla frente al Sevilla y cumplirá sanción.

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COMIENZA EL PARTIDO. Rueda el esférico en el Estadio de Vallecas en la penúltima jornada de Primera División.

Saltan los protagonistas al terreno de juego mientras suena el himno del Rayo Vallecano. Todo listo para que arranque el partido en menos de tres minutos.

Todo listo en el Estadio de Vallecas para que salten los futbolistas al terreno de juego con un ambiente espectacular en el feudo madrileño.

Los jugadores del Villarreal calientan sobre el césped del Estadio de Vallecas.

Varios aficionados del Villarreal que han sido cazados por las redes del Submarino en el Estadio de Vallecas.

El Villarreal C ha caído en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza en el partido de ida de las semifinales del play-off del Grupo 6 de Tercera Federación ante el Atlético Levante. Si quieres leer la crónica del encuentro, puedes acceder pinchando a continuación. Pedro Luque marca al habilidoso extremo visitante Mario Sesé, durante el partido del domingo. / Juan Francisco Roca

El encuentro de ida finalizó con una goleada 'grogueta' gracias a los goles de Gerard Moreno, Moleiro, Comesaña y Ayoze Pérez. Os compartimos los mejores momentos.

Gerard Moreno firmando y fotografiándose junto otro aficionado del Villarreal dentro del Estadio de Vallecas.

El joven aficionado, Íker Sánchez, ha podido fotografiarse junto a varios futbolistas del Villarreal en el hotel de concentración. Gerard Moreno, junto a un joven aficionado / Ismael Mateu