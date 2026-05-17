La previa del Rayo-Villarreal: Tercera plaza en juego en Vallecas con el morbo de Iñigo

El Villarreal CF llega a la penúltima jornada del presente campeonato liguero de Primera División con los deberes hechos. Pese a fracasar en la UEFA Champions League y ser ridiculizado por un equipo de Segunda División en la Copa del Rey, el equipo de Marcelino García Toral está cuajando una Liga de matrícula de honor, porque terminar solo por debajo de Barcelona y Real Madrid es más que sobresaliente en el fútbol moderno.

Pero, pese a ello, dos son los alicentes con los que el Submarino acudirá este domingo al Estadio de Vallecas para medirse al Rayo Vallecano en horario unificado (19.00 horas) de todos los encuentros de la 37ª jornada, a excepción del Barcelona-Betis (domingo, 21.15 horas): la pelea por la tercer plaza y el morbo en ambos banquillos.

Marcelino durante un entrenamiento esta semana. / VILLARREAL CF

A quedarse en el podio

Por un lado, los de Marcelino García Toral son 3º con tres puntos más que el Atlético de Madrid, con quien se enfrentan en la última jornada en el Estadio de la Cerámica (perdió 2-0 en la primera vuelta). Es por ello que si hoy los groguets sacan un punto más que los colchoneros, la tercera posición estará asegurada matemáticamente.

Si se gana en Vallecas, al Atlético solo le valdría el triunfo a la misma hora ante el Girona (el empate o derrota rojiblanca daría el 3º puesto al Villarreal), y si se dieran esas victorias de ambos, a los de la Plana Baixa les valdría con un empate en su feudo en el duelo que les enfrentará el domingo 24 (21 h).

Mientras que un empate o una derrota amarilla, unido a que puntúe el Atlético, convertiría el duelo en Vila-real de la próxima semana en una final por la 3ª posición.

Iñigo Pérez y Marcelino, este domingo frente a frente. / AGENCIAS

El encuentro de técnicos

Y matemáticas al margen, el otro foco del partido será ver el saludo y las evoluciones, así como sus manifestaciones tras el encuentro, de ambos entrenadores: Marcelino Garía Toral se verá las cara ante el que será su sucesor, Iñigo Pérez, actual técnico del Rayo Vallecano.

El preparador navarro de los vallecanos no ha ocultado que la decisión sobre su futuro «ya está tomada», sin hacer público su principio de acuerdo que tiene con los de la Plana Baixa por dos temporadas con opción a otra.

Marcelino destacaba el pasado viernes que para él «no existe morbo y será un partido más». Aunque, sin duda, el morbo estará en ese encuentro entre los dos.

Los posibles once del Rayo y del Submarino. / Ismael Mateu

El posible once del Submarino

En lo meramente deportivo, el preparador asturiano del Submarino tiene a todos sus efectivos disponibles exceptuando al experimentado central Juan Foyth y el sancionado Renato Veiga.

Se esperan muchos cambios en el equipo inicial. Sobre el papel, Arnau Tenas seguirá en la portería. En la zaga, sin el luso Veiga, Pau Navarro y Rafa Marín serán los centrales, mientras que en bandas volverán Mouriño y Cardona.

En el eje, Comseaña regresará a la que fue su casa durante siete temporadas, al que acompañará Pepe Gueye. Mientras que arriba, el extremo derecho. En los extremos, Alfon González y Buchanan, con la dupla ofensiva formada por Tani Oluwasei y Ayoze Pérez. El morbo está servido en Vallecas... con la 3ª plaza en juego.