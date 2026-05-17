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La previa | El Villarreal femenino, a ganar a Osasuna y a sellar el pase a la gran final

El equipo de Jordi Ferriols afronta la vuelta con la ventaja del 1-2 del partido de ida

El Villarreal femenino está a 90 minutos de clasificarse para la final del ascenso a Primera División.

El Villarreal femenino está a 90 minutos de clasificarse para la final del ascenso a Primera División. / Osasuna Femenino

Juanfran Roca

Vila-real

Se ganó en la ida de esta primera eliminatoria de la fase de ascenso a Primera División y ahora toca certificar el pase para la gran final que será a doble partido contra un rival desconocido hoy en día. El Villarreal femenino venció 1-2 a Osasuna en Tajonar hace ocho días y ahora afronta la vuelta de esta eliminatoria con mínima ventaja, en el campo 5 de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, a partir de las 20.00 horas. Se espera una buena afluencia de espectadores para dar alas a las vila-realenses.

Jordi Ferriols dispone de todas sus muchachas para volver a ganar y meter la cabeza en la gran final por el ascenso a Primera División que será contra el Valencia Féminas o el CD Alba FF. La ida acabó con tablas (0-0) y hoy en el Antonio Puchades (12.00 horas) se decidirá qué equipo pasa a la final.

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En el partido de ida en Tajonar las vila-realenses mostraron oficio y superioridad.

En el partido de ida en Tajonar las vila-realenses mostraron oficio y superioridad. / Osasuna Femenino

La entrada para ver este partido entre el femenino del Villarreal y Osasuna será gratuita, así es que no habrá ninguna excusa para que la afición acuda a las instalaciones del club de la Plana para dar ánimos a las muchachas en este momento tan decisivo de la temporada.

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