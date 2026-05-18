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El deseo del entrenador del Villarreal femenino ante el partido ante el Valencia clave para el ascenso a Primera División: "Que se repita..."

Jordi Ferriols destaca la aportación de la afición en el partido de vuelta de semifinales ante Osasuna y confía en repetirlo frente al conjunto valencianista

El Villarreal femenino ya está en la final tras superar a Osasuna; en la final le espera el Valencia.

El Villarreal femenino ya está en la final tras superar a Osasuna; en la final le espera el Valencia. / Villarreal CF

Juanfran Roca

Vila-real

Jordi Forriols, técnico del Villarreal femenino, confía de que este próximo fin de semana, en el partido de ida de la final por el ascenso a Primera División ante el Valencia Féminas, «a ver si respiramos un clima tan maravilloso, con la gente animándonos. Eso lo nota mucho el equipo». Su equipo se deshizo de Osasuna en semifinales, al que ganó en los dos campos.

Alegría en el Villarreal femenino tras eliminar a Osasuna y dar el salto a la gran final.

Alegría en el Villarreal femenino tras eliminar a Osasuna y dar el salto a la gran final. / Villarreal CF

Ante el Valencia, este próximo fin de semana (se quiere jugar el sábado a las 12.00 horas en el Mini Estadi), dice Ferriols que tendrán que salir «acertadas como hemos estado en semifinales». Además, el técnico de la escuadra vila-realense quiso «dar la enhorabuena a las jugadoras por los dos buenos partidos que hemos hecho», y confía en repetir este fin de semana en la ida de la final.

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«Tenemos el sueño de subir a Primera División», indicó el entrenador del Villarreal. «Este equipo se lo merece», agregó. Y finalizó lanzando un mensaje de para los aficionados: «Por favor, que vengan y sigan apoyándonos en estos momentos tan decisivos de la temporada».

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