El uno a uno de los jugadores del Villarreal ante el Rayo Vallecano | Vota al mejor
El Submarino cayó ante el conjunto vallecano en un mal partido de los de Marcelino
Arnau Tenas | 6 |
Pese a encajar dos goles, el de Vic hizo cuatro paradas, todas ellas en remates dentro del área.
Mouriño | 6 |
Alternó buenas acciones con momentos en los que sufrió por banda ante la movilidad de Camello. Bien en el cuerpeo.
Kambwala | 4 |
Volvió a ser titular casi un año después y se le notó la inactividad. Lento y falto de reflejos. Le costó asegurar su zona.
Rafa Marín | 6 |
De los más entonados en una defensa amarilla que sufrió. Inteligente a la hora de ir a los cruces y con anticipación.
Sergi Cardona | 6 |
Algo vulnerable en tareas defensivas, aunque fue de menos a más. Incluso tuvo dos buenos ataques, uno con tiro al larguero.
Pape Gueye | 4 |
Muy espeso y sin dominar el centro del campo en momento alguno. No le puso intensidad y fue sustituido por Parejo.
Comesaña | 4 |
Ovacionado por la grada del Rayo, donde es un ídolo. Condicionado por la situación y superado en el centro del campo.
Buchanan | 4 |
Intentó varias acciones por la derecha, pero sin capacidad de desborde. Bastante flojo, siendo sustituido en el descanso.
Moleiro | 4 |
Muy lejos de su nivel, pese a que en la primera mitad quiso el balón y buscó crear peligro. No fue determinante.
Oluwaseyi | 4 |
Intentó encontrar los espacios con movilidad y desmarques, aunque sin suerte en la ejecución y con escaso acierto.
Ayoze | 5 |
De menos a más, con un primer acto donde estuvo muy desasistido y una segunda en la que generó varias ocasiones.
También jugaron
Alfon | 4 |. Intrascendente.
Gerard | 5 |. Implicado.
Thomas | 4 |. Inédito.
Parejo | 5 |. Sumó minutos.
L. Costa | 5 |. Reapareció.
Suscríbete para seguir leyendo
- Atropello a un agente y tiros: peligrosa detención en un área de servicio de Castellón
- Salvan la vida a un joven de 15 años mediante RCP tras entrar en parada en una piscina en Castelló
- Programa oficial de las fiestas de Sant Pasqual de Vila-real del 2026: todos los actos
- Ya hay fecha para que Papas García abra en su nuevo local de Castelló
- Programa de Sant Pasqual del 16 de mayo: todos los actos y conciertos del sábado
- Muere Roberto Llombart, referente en la exportación de cítricos en Castellón
- Castellón producirá 2.030 toneladas de almendras, pero teme el impacto de la alfombra roja de Bruselas a EEUU
- Accidente en la N-340 en Castellón: varios heridos y tres vehículos implicados