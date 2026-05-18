El uno a uno de los jugadores del Villarreal ante el Rayo Vallecano | Vota al mejor

Arnau Tenas | 6 |

Pese a encajar dos goles, el de Vic hizo cuatro paradas, todas ellas en remates dentro del área.

Mouriño | 6 |

Alternó buenas acciones con momentos en los que sufrió por banda ante la movilidad de Camello. Bien en el cuerpeo.

Kambwala | 4 |

Volvió a ser titular casi un año después y se le notó la inactividad. Lento y falto de reflejos. Le costó asegurar su zona.

Rafa Marín | 6 |

De los más entonados en una defensa amarilla que sufrió. Inteligente a la hora de ir a los cruces y con anticipación.

Sergi Cardona | 6 |

Algo vulnerable en tareas defensivas, aunque fue de menos a más. Incluso tuvo dos buenos ataques, uno con tiro al larguero.

Pape Gueye | 4 |

Muy espeso y sin dominar el centro del campo en momento alguno. No le puso intensidad y fue sustituido por Parejo.

Comesaña | 4 |

Ovacionado por la grada del Rayo, donde es un ídolo. Condicionado por la situación y superado en el centro del campo.

Buchanan | 4 |

Intentó varias acciones por la derecha, pero sin capacidad de desborde. Bastante flojo, siendo sustituido en el descanso.

Moleiro | 4 |

Muy lejos de su nivel, pese a que en la primera mitad quiso el balón y buscó crear peligro. No fue determinante.

Comesaña se lamenta tras el gol de Camello / Europa Press

Oluwaseyi | 4 |

Intentó encontrar los espacios con movilidad y desmarques, aunque sin suerte en la ejecución y con escaso acierto.

Ayoze | 5 |

De menos a más, con un primer acto donde estuvo muy desasistido y una segunda en la que generó varias ocasiones.

También jugaron

Alfon | 4 |. Intrascendente.

Gerard | 5 |. Implicado.

Thomas | 4 |. Inédito.

Parejo | 5 |. Sumó minutos.

L. Costa | 5 |. Reapareció.