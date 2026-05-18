La lesión de Fermín abre la puerta del Mundial a un jugador del Villarreal

Alberto Moleiro mira de reojo a la lista de Luis de la Fuente. El futbolista del Villarreal está en la prelista de 55 para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, aunque todavía no ha debutado con la absoluta. Hasta hace unos días, su presencia entre los 26 elegidos parecía complicada. Ahora, sin embargo, la lesión de Fermín López abre una rendija que puede cambiar el escenario.

El centrocampista del Barça disputó una meritoria primera parte el domingo ante el Betis. En el descanso fue reemplazado por Alejandro Balde y, en un primer momento, todo apuntaba a una simple dosificación de esfuerzos. Pero no fue una sustitución por mera precaución. Fermín notó molestias en el quinto metatarsiano de su pie derecho y las pruebas médicas realizadas ayer confirmaron el peor diagnóstico: sufre una fractura en esa zona.

Alberto Moleiro ha jugado en categorías inferiores con España, la sub-19 (8 partidos y 1 gol) y la sub-21 (14 encuentros). / RFEF

El jugador onubense quería evitar a toda costa el quirófano por todo lo que implicaba a estas alturas, pero no será posible. Todo apunta a que estará entre dos y tres meses de baja, por lo que dice adiós al Mundial, que comienza el próximo 11 de junio. Un golpe durísimo para Fermín y también para Luis de la Fuente, que contaba con él para la cita. De hecho, tenía muchas opciones de estar en la lista definitiva e incluso partía con opciones reales de tener un papel importante.

Pablo Fornals of Real Betis celebrates a goal during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Real Betis and Elche CF at La Cartuja stadium on May 12, 2026, in Sevilla, Spain. AFP7 12/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press;2026;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Real Betis v Elche CF - LaLiga EA Sports / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Moleiro y Fornals, atentos

La ausencia de Fermín puede beneficiar tanto al castellonense Pablo Fornals, habitual en las últimas convocatorias, como al propio Alberto Moleiro. El jugador del Submarino está en el radar de la selección desde hace tiempo y su nombre figura en esa amplia prelista, aunque todavía no ha recibido la llamada definitiva de De la Fuente. Moleiro ofrece un perfil diferente, pero muy atractivo: talento entre líneas, capacidad para recibir, girar, acelerar y filtrar el último pase. Puede actuar por dentro o partir desde la izquierda, una versatilidad que encaja en una selección que busca futbolistas con buen pie y capacidad asociativa en tres cuartos.

El próximo lunes, Luis de la Fuente anunciará los 26 elegidos. La lesión de Fermín ha dejado una vacante inesperada y el Villarreal tiene motivos para estar pendiente. Moleiro sueña con colarse en el Mundial.