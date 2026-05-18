Villarreal CF | La alegría de Logan Costa tras su calvario: convocado para el Mundial... y debut contra España

Ya es oficial: Logan Costa disputará el Mundial con Cabo Verde en la primera participación de la selección africana en el torneo más prestigioso del planeta. Una noticia histórica para su país y muy especial para el central del Villarreal CF, que después de atravesar un larguísimo periodo alejado de los terrenos de juego por una rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda, vuelve a encontrar motivos de sobra para sonreír. Sin embargo, es el capitán y uno de los futbolistas más importantes de su selección, por lo que a la mínima que estuviera disponible, iba a ser citado por Pedro Brito 'Bubista. De hecho, el último partido que jugó con su selección fue el 25 de marzo del 2025 en la victoria de Angola por 1-2.

El destino le tenía guardada una doble alegría en el tramo final de la temporada. Primero, el regreso a la competición con el Submarino ante el Rayo Vallecano, dejando atrás meses de paciencia, trabajo en silencio y una recuperación muy exigente. "Estoy muy contento por volver a jugar y volver a tener esa sensación. A pesar del resultado, volver a estar con mis compañeros y estar en el campo me hace feliz. Durante toda la temporada, he intentado trabajar para volver lo mejor posible, ha sido complicado, pero especial poder volver al campo junto a Willy Kambwala. Estoy bien, solo me hace falta coger ritmo y cada día estoy mejor. Yo sabía que ya estaba preparado para jugar, pero ha sido ahora cuando el míster me ha dado esa oportunidad, pero yo ya estaba mejorando poco a poco", comentó.

Después, la llamada de Cabo Verde para formar parte de una generación que ya ha escrito una página inolvidable en el fútbol africano.

Además, el estreno mundialista no será uno cualquiera. Logan Costa y Cabo Verde debutarán el lunes 15 de junio contra España, en Atlanta, en el primer partido del Grupo H. El encuentro se disputará a las 18.00 horas en horario peninsular español, una cita de enorme simbolismo para una selección que vivirá por primera vez el ambiente de una Copa del Mundo.

Para Logan Costa, el Mundial supone mucho más que una convocatoria. Es el premio a la resiliencia, a no bajar los brazos y a seguir creyendo incluso en los momentos más difíciles. El defensa amarillo vuelve a sentirse futbolista justo cuando su selección prepara una cita que marcará un antes y un después para todo un país.

El sustituto de Logan Costa, camino del Villarreal / VILLARREAL CF

Nicolas Pepe, con Costa de Marfil

No será el único futbolista del Villarreal presente en la cita. Nicolas Pépé también ha sido convocado por Costa de Marfil para disputar el Mundial, poniendo el broche a una gran final de temporada con el Submarino. El atacante marfileño, que paradójicamente no estuvo en la última Copa África.