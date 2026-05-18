El Villarreal sonríe con los regresos de Willy Kambwala y Logan Costa

Willy Kambwala y Logan Costa protagonizaron las noticias positivas de la jornada para el Submarino. Por un lado, el central congoleño, que cumple su segunda temporada en el Villarreal CF, volvió a ser titular en un partido oficial con el club de la Plana Baixa un año después. Por otro, el defensa caboverdiano Logan Costa reapareció en un encuentro tras lesionarse el pasado 19 de julio, durante la pretemporada.

Kambwala se lesionó el 31 de julio de 2025 en Oviedo y tuvo que ser operado de una rotura de isquiotibiales, una lesión que le mantuvo apartado de los terrenos de juego durante más de cinco meses. El futbolista de 21 años reapareció en competición oficial el pasado 2 de mayo, entrando en el minuto 81 de la goleada ante el Levante UD (5-1) en La Cerámica, correspondiente a la 35ª jornada.

Ayer, el central fue titular ante el Rayo Vallecano, en la 37ª jornada, y disputó 77 minutos, algo que no sucedía desde el 25 de mayo de 2025, en la última jornada del curso 2024/25 frente al Sevilla FC (4-2).

Precisamente, en el minuto 77 entró Logan Costa, que regresó a los terrenos de juego tras superar una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El defensa ya había vuelto previamente a una convocatoria en los encuentros ante el Celta de Vigo, Levante UD, Mallorca y Sevilla FC, aunque todavía no había podido disputar ningún minuto.

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La reaparición de Logan Costa le permitirá sumar minutos antes de la convocatoria de Cabo Verde para el Mundial de 2026, una selección de la que era una de sus grandes referencias antes de la lesión.