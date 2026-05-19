Villarreal CF | Conjura grogueta para asaltar la tercera plaza en la comida de final de temporada

El Villarreal CF ha vivido este martes una jornada de celebración, unión y ambición. El club groguet celebró su tradicional comida de final de temporada en el Restaurante El Vasco del Estadio de la Cerámica, un encuentro tradicional que sirvió para festejar la segunda clasificación seguida para la UEFA Champions League, pero también para lanzar el último mensaje competitivo del curso: queda una batalla más. Y no es cualquiera. El Submarino se jugará la tercera posición de LaLiga ante el Atlético de Madrid en la última jornada.

Al acto acudió toda la plantilla del primer equipo, junto al cuerpo técnico, en una imagen que dejó también el lado más informal de los futbolistas fuera del césped. Los jugadores fueron llegando al estadio con diferentes looks, entre estilismos más elegantes, prendas casuales y combinaciones más veraniegas, propias de una comida de final de temporada. Una pasarela grogueta antes del último gran reto del curso.

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Plantilla más directiva, en el Vasco

La cita reunió también a buena parte de la estructura del club. Estuvieron presentes el presidente Fernando Roig y el consejero delegado Fernando Roig Negueroles, además de Miguel Ángel Tena y Marcos Senna, así como numerosos miembros del consejo de administración: Elena Roig, Miguel Pérez, Pepe Sifre, Pascual Ibáñez, Manuel Montaña, Ramón Marco, Juan Carlos Malabia, Salvador Ten, Juan Mechó, Manuel Sarrión, Pere Llop, Ximo Ballester y Adolfo Andreu. También asistieron Fede Alcácer, director general del club, y Juan Antón, director comercial.

La representación institucional también fue amplia, con la presencia del alcalde de Vila-real, José Benlloch, así como representantes de la Agrupació de Penyes del Villarreal. Además, compartieron mesa patrocinadores de la entidad e integrantes de los cuerpos técnicos del Villarreal B, Villarreal C y Villarreal Femenino, en una cita que volvió a evidenciar el carácter familiar y transversal del club.

Galería | Las mejores imágenes en la clásica comida de fin de temporada del Villarreal, en La Cerámica / KMY ROS

Como marca la tradición, la comida también sirvió para reconocer a personas y empresas vinculadas al crecimiento del Villarreal. Recibieron la insignia de oro del club los nuevos patrocinadores de la entidad, Ambar Triple Zero, Smalticeram y Sicer, así como los miembros más recientes del consejo de administración: Manuel Montaña, Adolfo Andreu y Juan Carlos Malabia. También fueron homenajeados los empleados que han cumplido 20 años trabajando en el club.

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Entre sonrisas, fotos de grupo y los diferentes looks de una plantilla que disfrutó de una comida especial en casa, el mensaje quedó claro: el Villarreal ya mira al Atlético de Madrid. La Champions está sellada, el objetivo principal está cumplido, pero el vestuario quiere más y buscará despedirse de la afición, en el adiós de Marcelino, con una victoria ante el conjunto rojiblancol.