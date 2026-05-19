David Albelda: «Perseguíamos este sueño y ahora pelearemos para ver qué pasa»
El Villarreal B afronta este nuevo ‘play-off’ de ascenso a Segunda División «sin renunciar a nada»
Misión cumplida. El Villarreal B se aseguró el sábado ganando al Sevilla Atlético (2-0) en el Mini Estadi el disputar la fase de ascenso a Segunda División, casi nada. Su técnico David Albelda aseguró que «perseguíamos este sueño y ahora vamos a ver qué pasa». Reconoció que los ‘play-offs’ son «muy difíciles», pero el entrenador valenciano dejó claro que «no vamos a renunciar a nada».
El Villarreal B, junto al ya ascendido Eldense, son los mejores equipos de la segunda vuelta con 37 puntos cada uno. «Son unos números fantásticos. Y es que los jugadores han madurado mucho de un tiempo a esta parte, a nivel individual como colectivo. La evolución ha sido magnífica», explicó David Albelda.
Último partido
El filial amarillo cerrará la fase regular enfrentándose al Atlético Sanluqueño en El Palmar, el sábado a las 18.30 horas. En esa última jornada, si se gana en Sanlúcar y pierde el Atlético Madrileño en casa ante Algeciras, el Villarreal B acabaría tercero, con el factor campo a favor. «Que no quede la menor duda de que vamos a ir a ganar. Veremos qué es lo que hace el filial del Atlético», dijo Albelda.
El técnico del conjunto vila-realense quiso destacar y ensalzar por lo hecho por sus jugadores esta temporada. «La Primera Federación tiene un grandísimo nivel. Es una categoría muy complicada y los chavales han sido capaces de mantener una gran línea en la segunda vuelta que nos ha llevado a esta situación», concluyó.
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