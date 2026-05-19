El positivo vuelco en la vida de Logan Costa: de reaparecer tras 10 meses lesionado a jugar el Mundial

Alegría por partida doble para Loga Costa. El defensa central francés pero internacional por Cabo Verde Logan Costa está de enhorabuena. El zaguero reapareció el pasado en Vallecas, donde jugó sus primeros minutos de la temporada tras la grave lesión sufrida en la pretemporada el pasado mes de julio y, además, conoció este pasado lunes que ha entrado en la convocatoria definitiva de su selección pata el Mundial 2026, donde será rival de España.

El futbolista nacido en Saint Denis, Francia (01-04-2001) no ocultó su felicidad «estoy muy contento por volver a jugar y estar en el campo, por poder volver a tener esa sensación».

El franco-caboverdiano se lesionó el pasado 19 de julio del 2025 en un amistoso de pretemporada ante el Basilea en Suiza, donde se produjo una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, siendo operado el 21 de dicho mismo mes.

Logan Costa durante el partido del Villarreal en Vallecas. / VILLARREAL CF

La vuelta

Logan Costa entró en el terreno de juego en el minuto 77 para sustituir a Willy Kambwala, quien también sufrió una grave lesión en la pretemporada y que ya había reapareció hace un par de semanas, en el duelo ante el Levante.

Una vuelta agridulce para Costa por la derrota ente el Rayo Vallecano (2-0). «A pesar del resultado, estoy contento de volver a estar con mis compañeros y estar en el campo. Durante toda la temporada he intentado trabajar para volver lo mejor posible, ha sido complicado, pero ha sido especial poder volver al campo junto a Willy Kambwala», explicó.

Cada vez mejor

Tras jugar sus primeros minutos, el central señaló que «estoy bien, solo me hace falta coger ritmo y cada día estoy mejor. Yo sabía que ya estaba preparado para jugar, ha sido ahora cuando el míster me ha dado esa oportunidad, pero ya estaba mejorando poco a poco».

Sobre el doble varapalo ante Sevilla y Rayo, el zaguro indicó que «es una pena estos últimos resultados para el equipo, pero queremos terminar esta temporada terceros y acabar bien, tenemos una final en casa con nuestra afición y espero que vamos a sacar la victoria», reflexionó.

Los jugadores de Cabo Verde festejan en Praia la clasificación para el Mundial 2026. / Agencias

Convocado para el Mundial

A su vez, Logan Costa conoció este lunes que ha entrado en la lista definitiva de Cabo Verde para el Mundial 2026, que anunció el seleccionador, Pedro Brito, Bubista, quien confía plenamente en el capitán de su combinado nacional, el central del Submarino. Los Tiburones Azules serán el primer rival de España en la cita mundialista, el lunes 15 de junio, en Atlanta, en el primer partido del Grupo H. El encuentro se disputará a las 18.00 horas en horario peninsular español.