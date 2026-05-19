Villarreal CF | Gerard Moreno lidera la conjura por la tercera plaza: “Estamos obligados a luchar por ello”

Gerard Moreno tiene claro que el Villarreal no puede dar por cerrada la temporada. El capitán groguet, una de las grandes noticias del curso por su continuidad, su rendimiento y su peso en el equipo, lanzó un mensaje de ambición durante la comida de final de temporada celebrada en el Restaurante El Vasco del Estadio de la Cerámica. La Champions ya está asegurada, pero el vestuario quiere cerrar la segunda etapa de Marcelino, el día de su despedida, con una dobl alegría.

Galería | Las mejores imágenes en la clásica comida de fin de temporada del Villarreal, en La Cerámica /

“El objetivo principal hace tiempo que lo logramos, pero debemos tener ilusión hasta el último momento por alcanzar la tercera plaza. Estamos contentos porque jugamos en casa y depende de nosotros. Ganando somos terceros y debemos intentarlo con todas las ganas”, afirmó el '7' amarillo.

El delantero catalán también puso el foco en la importancia que tendría para la entidad acabar en el podio liguero. No solo por prestigio deportivo, sino también por el impacto económico para el club. “Es dinero para el club y eso también es muy importante. Debemos ir todos a por el objetivo y alcanzarlo. Tenemos un rival difícil y complicado como el Atlético de Madrid, pero tenemos confianza para cumplir este objetivo final”, añadió.

Pau, Foyth, Pedraza, Mouriño y Gerard. / VILLARREAL CF

En un gran momento deportivo

Gerard llega al cierre del campeonato en uno de sus mejores momentos recientes. Después de varias temporadas condicionadas por los problemas físicos, el atacante ha vuelto a encontrar regularidad, ha sido determinante en el juego ofensivo del Submarino y ha recuperado esa influencia diferencial que siempre le ha convertido en uno de los futbolistas más importantes de la plantilla cuando el cuerpo le ha respetado.

“Este año he podido tener más continuidad. He trabajado para no tener tantos problemas físicos y en eso sí que estoy contento. Me he encontrado bien en el terreno de juego y estoy contento con mi aportación. Pero al final lo importante es que el club logre el objetivo. El inicial lo hemos logrado, pero tenemos otra cosa en juego”, explicó.

Sin espina por no ir al Mundial

"No tengo la espina del Mundial, no pensaba en este objetivo. Un Mundial es algo increíble, pero creo que hay muchos futbolistas que no están en la lista y no van a estar haciendo una gran temporada", ha contestado el delantero que ha añadido: "Yo estoy contento con lo mío, acabando la temporada con continuidad y muy buen nivel. Cuando acabe esto cogeré vacaciones y desconectaré con mi familia y amigos". En ese sentido, destacó joven Moleiro, del que dice que “merece estar” por el gran rendimiento ofrecido este año.

La despedida de Marcelino

El partido ante el Atlético tendrá además una carga emocional añadida, ya que supondrá el último encuentro de Marcelino y su cuerpo técnico. Gerard también quiso poner en valor esa despedida y la dificultad de repetir una clasificación tan alta en LaLiga. “Es un momento bueno para todos. Es importante para el cuadro técnico, ya que es su último partido, y es muy emotivo para todos. El club se juega mucho dinero y eso también es muy importante. Nosotros solo hemos acabado terceros una vez y es difícil de repetir. Estamos obligados a luchar por ello”, señaló.

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Sobre el futuro técnico

"Primero acabaremos esta primera temporada con este partido, para después de pensar en el futuro. Habrá nuevo técnico y nuevos jugadores, veremos cómo se da, en nuestra obligación es intentar ayudarles para que se adapten y adaptarnos nosotros a todos los nuevos conceptos”.