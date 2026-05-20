El detalle más personal de Pedraza antes de despedirse del Villarreal: “Hoy quiero regalaros un pedacito de mi tierra”
El lateral izquierdo, que firmará con la Lazio, regaló una botella de aceite de oliva virgen a cada compañero, miembro del cuerpo técnico y staff como muestra de agradecimiento tras tantos años de amarillo
Alfonso Pedraza quiso despedirse de la familia del Villarreal de una forma muy suya. Ligado a sus raíces, a su pueblo (San Sebastián de los Ballesteros) y a una de sus grandes pasiones fuera del fútbol, el lateral tuvo un detalle especial con toda la familia grogueta en la comida de fin de curso antes de poner fin a su etapa en el Submarino. Pedraza regaló a cada compañero, miembro del cuerpo técnico y staff una botella de aceite de oliva virgen, acompañada de una dedicatoria cargada de cariño y agradecimiento. Su último partido de amarillo, tras llegar con 15 años y ser uno de los héroes de Europa League, será el domingo en La Cerámica, donde recibirá el calor de la afición.
Fue un gesto íntimo, personal y con mucho significado para un jugador que siempre ha presumido de sus orígenes y de su vínculo con el campo. Pedraza, amante del aceite de oliva, quiso entregar a quienes le han acompañado durante todos estos años un pequeño símbolo de su tierra. De hecho, en una entrevista comentó que le gustaría dedicarse a ello cuando termine su carrera profesional: "Cuando me retire me gustaría tener con mi pareja un negocio de buen aceite. Empecé a hacer aceite como hobby, pero ahora quiero moverme más y crear más variedades", comentó en una entrevista a AS.
La dedicatoria, muy especial
En la dedicatoria, el futbolista dejó claro el cariño que se lleva del Villarreal: “Después de tantos años compartiendo camino en el Villarreal, solo puedo dar las gracias”. Un mensaje sencillo, pero muy representativo de lo que ha sido su etapa en el club amarillo.
Pedraza también quiso agradecer todo lo vivido dentro y fuera del vestuario: “Gracias por todos estos años compartidos, por el cariño, el aprendizaje y cada momento vivido dentro y fuera del campo. Me llevo recuerdos maravillosos que formarán parte de mí para siempre”. El cierre de la dedicatoria resume perfectamente el sentido del detalle: “Con mucho cariño, hoy quiero regalaros un pedacito de mi tierra”.
Compañeros como Juan Foyth u otros miembros del cuerpo técnico compartieron el gesto en redes sociales. Y así, Pedraza vive sus últimos días con el Submarino.
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