Endavant Igualtat sigue creciendo y celebra la fiesta de final de curso más multitudinaria: ¿qué equipos y asociaciones asistieron?

El Villarreal CF ha celebrado este miércoles la gran fiesta de final de temporada de Endavant Igualtat. Las asociaciones y los equipos de la Cantera Grogueta acudieron al Centro de Congresos, Ferias y Encuentros de Vila-real para vivir una magnífica jornada con juegos y actividades, y culminar por todo lo alto un inolvidable curso 2025/26 con una multitudinaria comida en plenas fiestas patronales de Sant Pasqual.

Esta tradicional fiesta tuvo una espectacular acogida y contó con la participación de alrededor de 500 personas, entre jugadores y técnicos groguets y personas usuarias de las diferentes asociaciones participantes en el programa Endavant Igualtat. Juntos, compartieron momentos muy especiales, participando de forma grupal en los distintos juegos de habilidad, de mesa y actividades variadas que se han convertido en todo un clásico de esta distendida jornada de cierre. Al acto acudieron el entrenador del Juvenil A y exjugador del Submarino Pepe Reina, así como Jaume Costa, segundo entrenador del Villarreal C.

Pepe Reina, presente. / VILLARREAL CF

Los equipos presentes

Con todo ello, los jugadores y cuerpos técnicos del Villarreal B, Villarreal Femenino, Villarreal C, Juvenil A, Juvenil B, Femenino B, Juvenil Roda, Cadete A, Cadete Roda, Infantil A e Infantil Roda pusieron el colofón a sus respectivas jornadas de convivencia junto a las asociaciones de Down Castellón (síndrome de Down), CRIS la Vall (salud mental), CAU (autismo), ASPROPACE (parálisis cerebral), Panderola (educación especial), Proyecto Amigó (adicciones), Diaconía (acción e integración social), Afanias (discapacidad intelectual), Residencia Virgen de Gracia (tercera edad) y Centro de Acogida Plana Baixa (acogida).

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Gran ambiente durante la fiesta de fin de curso. / VILLARREAL CF

Un proyecto pionero

Endavant Igualtat es un proyecto impulsado por la entidad amarilla que apuesta por la educación y el desarrollo personal de los jugadores del fútbol base. Los equipos principales de la Cantera Grogueta y el Villarreal Femenino apadrinan a distintos centros especiales de la provincia de Castellón, con el objetivo añadido de ayudar a los jugadores en su crecimiento personal y con una sensibilidad acorde a las necesidades y dificultades de los demás, compartiendo con ellos sus experiencias en un enriquecedor intercambio de valores que impulsa y favorece el crecimiento de ambas partes. La iniciativa, que comenzó en la campaña 2015-16, consiste en realizar actividades de convivencia a lo largo de toda la temporada, con encuentros periódicos. Un año más, el club puso en valor esta gran iniciativa.