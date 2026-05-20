Endavant Igualtat sigue creciendo y celebra la fiesta de final de curso más multitudinaria: ¿qué equipos y asociaciones asistieron?
Más de 500 deportistas y usuarios de asociaciones participan en la tradicional jornada de convivencia para poner el broche al curso
El Villarreal CF ha celebrado este miércoles la gran fiesta de final de temporada de Endavant Igualtat. Las asociaciones y los equipos de la Cantera Grogueta acudieron al Centro de Congresos, Ferias y Encuentros de Vila-real para vivir una magnífica jornada con juegos y actividades, y culminar por todo lo alto un inolvidable curso 2025/26 con una multitudinaria comida en plenas fiestas patronales de Sant Pasqual.
Esta tradicional fiesta tuvo una espectacular acogida y contó con la participación de alrededor de 500 personas, entre jugadores y técnicos groguets y personas usuarias de las diferentes asociaciones participantes en el programa Endavant Igualtat. Juntos, compartieron momentos muy especiales, participando de forma grupal en los distintos juegos de habilidad, de mesa y actividades variadas que se han convertido en todo un clásico de esta distendida jornada de cierre. Al acto acudieron el entrenador del Juvenil A y exjugador del Submarino Pepe Reina, así como Jaume Costa, segundo entrenador del Villarreal C.
Los equipos presentes
Con todo ello, los jugadores y cuerpos técnicos del Villarreal B, Villarreal Femenino, Villarreal C, Juvenil A, Juvenil B, Femenino B, Juvenil Roda, Cadete A, Cadete Roda, Infantil A e Infantil Roda pusieron el colofón a sus respectivas jornadas de convivencia junto a las asociaciones de Down Castellón (síndrome de Down), CRIS la Vall (salud mental), CAU (autismo), ASPROPACE (parálisis cerebral), Panderola (educación especial), Proyecto Amigó (adicciones), Diaconía (acción e integración social), Afanias (discapacidad intelectual), Residencia Virgen de Gracia (tercera edad) y Centro de Acogida Plana Baixa (acogida).
Un proyecto pionero
Endavant Igualtat es un proyecto impulsado por la entidad amarilla que apuesta por la educación y el desarrollo personal de los jugadores del fútbol base. Los equipos principales de la Cantera Grogueta y el Villarreal Femenino apadrinan a distintos centros especiales de la provincia de Castellón, con el objetivo añadido de ayudar a los jugadores en su crecimiento personal y con una sensibilidad acorde a las necesidades y dificultades de los demás, compartiendo con ellos sus experiencias en un enriquecedor intercambio de valores que impulsa y favorece el crecimiento de ambas partes. La iniciativa, que comenzó en la campaña 2015-16, consiste en realizar actividades de convivencia a lo largo de toda la temporada, con encuentros periódicos. Un año más, el club puso en valor esta gran iniciativa.
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