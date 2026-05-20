Villarreal CF | Parejo y Griezmann, dos leyendas de LaLiga ante una última función en La Cerámica

El Villarreal-Atlético de Madrid no solo será un partido decisivo, sino que que puede puede ser el broche para dos leyendas del fútbol español como Dani Parejo y Antoine Griezmann, ya que todo apunta a que será el último encuentro que jueguen en Primera División. Todo apunta a que el mediocentro del Submarino no renovará, mientras el francés se marchará al fútbol estadounidense.

Dani Parejo es uno de los jugadores más ilustres del Submarino campeón de la Europa League. El centrocampista alcanzó ante el Sevilla los 268 partidos oficiales con el Villarreal, una cifra que le permitió superar a Jaume Costa y situarse como el noveno jugador con más encuentros en la historia del club. De la plantilla actual, solo Gerard Moreno ha disputado más partidos oficiales con la camiseta grogueta. Por ello, sin asegurar una salida que todavía no se ha anunciado, el duelo ante el Atlético llega con un componente especial. Parejo ha sido el compás del Villarreal durante buena parte de este ciclo. Un futbolista diferencial en la sala de máquinas.

Parejo, ante el Sevilla. / VILLARREAL CF

Enfrente, Griezmann

Enfrente estará Antoine Griezmann, otro nombre que pertenece a la historia reciente de LaLiga. En su caso, el escenario es distinto: el francés ya tiene confirmado su fichaje por el Orlando City, al que se incorporará a partir de julio de 2026, una vez finalice la temporada con el Atlético de Madrid. Su despedida tuvo lugar en el Metropolitano ante el Girona. Por tanto, el partido en La Cerámica será su último encuentro en la competición liguera española.

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Antoine Griezmann aplaude a los aficionados del Atlético presentes en el Emirates Stadium de Londres. / AFP7 vía Europa Press

El duelo también reúne a dos futbolistas instalados en la zona más alta del ranking histórico de partidos en Primera División. Según la clasificación actualizada al 17 de mayo de 2026, Griezmann es el cuarto jugador con más encuentros en la historia de LaLiga, con 563 partidos, mientras que Parejo ocupa la quinta posición, con 557. Solo Zubizarreta, Joaquín y Raúl García aparecen por delante del atacante francés, y el centrocampista groguet ya figura por encima de nombres como Raúl González, Eusebio, Paco Buyo, Sergio Ramos, Messi o Xavi. Dos leyendas del fútbol español dirán adiós este domingo en Vila-real.