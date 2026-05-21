Camiseta del Villarreal con escudo del Valencia: esto es lo que te llega cuando compras en una web no oficial

Comprar barato a veces sale caro. Un vecino de Vila-real y aficionado del Villarreal ha comprobado en primera persona el riesgo de adquirir camisetas de fútbol en páginas web no oficiales, muchas de ellas radicadas en Asia y dedicadas a vender réplicas de dudosa calidad, sin licencia, sin garantías y con resultados que pueden acabar siendo muy poco satisfactorios para el comprador, como veremos a continuación.

El afectado compró cuatro camisetas del Villarreal en una de estas páginas dedicadas a replicar ropa sin licencia ubicada concretamente en China. El precio era el gran reclamo: 18 euros por unidad. En total, 72 euros por unas prendas destinadas a él, a su mujer y a sus dos hijos. La sorpresa llegó al abrir el paquete. A simple vista, por la parte delantera, las camisetas parecían cumplir con lo prometido. El problema estaba en el dorsal. “En el número tienen todas el escudo del Valencia”, lamenta el aficionado 'groguet'.

Detalle del escudo valencianista en una camiseta del Villarreal comprada en una web china de imitaciones. / Mediterráneo

El error no es menor, especialmente en Vila-real, donde pese a la notables diferencias deportivas de las últimas temporadas se sigue viendo al equipo 'che' como uno de los principales rivales. Una camiseta amarilla del Villarreal con el escudo del Valencia incrustado en la parte trasera del dorsal no pasará ni mucho menos desapercibido. De hecho, el cachondeo entre sus amigos es manifiesto: “He tenido que aguantar que uno del Valencia me la haya pedido para ponerla en su peña valencianista y otro me ha dicho que las habrá hecho algún chino amigo de Lim”, añade, en referencia al propietario del Valencia CF, Peter Lim, convertido desde hace años en blanco habitual de críticas y chistes entre aficionados por su nefasta gestión.

La paradoja es que el intento de ahorrar tampoco le ha salido redondo. Una camiseta oficial del Villarreal en la tienda del club cuesta menos de 70 euros, por lo que el vecino habría pagado menos comprando una original que lo que le han costado las cuatro réplicas defectuosas. En concreto, desembolsó 72 euros por un pedido que ahora se ha convertido más en pieza de colección humorística que en equipación con la que acudir al Estadio de la Cerámica.

Noticias relacionadas

El caso sirve también como aviso para navegantes. Estas páginas ofrecen camisetas réplica a precios muy por debajo de los canales oficiales, pero sin las garantías de calidad, devolución o autenticidad de una tienda autorizada. El resultado puede ser una prenda aceptable, una copia deficiente o, como en este caso, una mezcla futbolística difícil de explicar.