La intrahistoria del paso de Pedraza por el Villarreal | El 'galgo' de las cuatro cesiones que acabó conquistando La Cerámica y la Europa League

Este domingo, Alfonso Pedraza (09/04/1996) se despedirá de La Cerámica después de una vida de amarillo. Será el cierre emocional de una etapa que comenzó cuando un chico cordobés de apenas 15 años dejó su tierra para perseguir un sueño en la cantera del Villarreal. Años después, se marcha convertido en parte de la historia reciente del Submarino.

En 2011, la dirección de cantera del Villarreal, con José Manuel Llaneza como uno de los grandes ideólogos del modelo, echó sus redes sobre un joven futbolista del Séneca CF, uno de los clubes de base más importantes de Córdoba. Pedraza aceptó el reto y puso rumbo a Vila-real. «Fue un poco duro cambiar de aires y no estar con tus padres pero tuve una cabeza fuerte y pude adaptarme», apuntó.

Lo que nunca pudo imaginar aquel día era todo lo que el destino le tenía reservado. Con esfuerzo, paciencia y muchos sacrificios, fue quemando etapas hasta tocar el cielo vestido de amarillo. Formó parte del juvenil del Roda, donde compartió vestuario con Rodri Hernández, y en la temporada 14/15 levantó la Liga y la Copa de Campeones con el Juvenil A del Villarreal. Su potencial le permitió dar el salto directamente al filial y su progresión fue meteórica: debutando con el primer equipo con 18 años, en Mestalla, con Marcelino en el banquillo. Su último encuentro también será con el asturiano, casualidades de la vida.

Galería | El exitoso paso de Pedraza por el Villarreal en imágenes / VILLARREAL CF | AGENCIAS

Nadie le regaló nada

Con Jaume Costa como lateral indiscutible, Pedraza se marchó cedido a tres equipos antes de volver Lugo (16/17), Leeds (16/17), Alavés (17/18). Tras un año de groguet en la 17/18, volvió a hacer las maletas. Esta vez al Betis.

Al fin, con la llegada de Unai Emery, logró un puesto fijo. Solo él sabía lo que le había costado conseguirlo. Tras picar mucha piedra, se convirtió en el lateral titular del Submarino que levantó la Europa League, cumpliendo uno de sus sueños con el club que le dio la oportunidad de llegar a la élite del fútbol. También fue una pieza clave en el equipo que alcanzó las semifinales de la Champions League en la 2021/22.

Galería | El exitoso paso de Pedraza por el Villarreal en imágenes / VILLARREAL CF | AGENCIAS

Sus grandes actuaciones de amarillo le llevaron incluso a recibir la llamada de la Selección Española en la campaña 2023/24. Pedraza ha destacado, además de por su intachable compromiso, por su capacidad física, su zancada y su recorrido. Un pulmón en la banda izquierda. El Galgo de San Sebastián de los Ballesteros acabó conquistando La Cerámica y convirtiéndose en uno de los capitanes. El andaluz, que jugará en la Lazio, cierra su etapa en el Villarreal con 234 partidos oficiales , una cifra que le coloca como el 16º jugador con más encuentros.

Noticias relacionadas

Galería | El exitoso paso de Pedraza por el Villarreal en imágenes / VILLARREAL CF | AGENCIAS

El domingo, la despedida

De todos sus recuerdos, hay dos que tiene marcados. El primero, su debut en Mestalla: «La camiseta la tengo enmarcada. Iba convocado, pero pensaba que no iba a jugar. Marcelino tuvo el valor de ponerme. Estaba muy nervioso, todo se te queda un poco grande», explicó. El segundo: Gdansk: «He vivido una de las mejores épocas y soy un privilegiado. Me quedaría con la Europa League porque es el único título del club y pusimos al club muy alto». Un Pedraza discreto que ya piensa en la despedida:«Me dejaré llevar, se me hace raro pensar en ello. Será un día emocionante y bonito. Gracias al Villarreal soy la persona que soy y he sido muy feliz», concluyó. Y así, el domingo su mente volverá a ese día en el que decidió firmar por el Vila-real. Esos días en la residencia. Su debut. Sus cesiones. La final de Gdansk y un sin fin de momentos.