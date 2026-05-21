El llamamiento del Villarreal a la afición para el partido contra el Atlético de Madrid: “Todos de amarillo”
El club repartirá 20.000 banderas contra el conjunto rojiblanco en busca de finalizar en tercera posición
El Villarreal CF ha organizado una gran fiesta para celebrar por todo lo alto y junto a su afición la segunda clasificación consecutiva para la UEFA Champions League. La celebración será sobre el césped de La Cerámica tras finalizar el encuentro ante el Atlético de Madrid (21.00 horas) en un partido con mucha miga, ya que si los amarillos ganan serán terceros y acabarán por delante de los de Simeone, a los que les vale el empate a pesar de tener los mismos puntos.
Para festejar animar al Submarino, el club vestirá de amarillo las gradas repartiendo 20.000 banderas. Posteriormente, y una vez finalice el encuentro, el espectáculo futbolístico dará paso a los festejos y celebraciones sobre el terreno de juego. Al igual que la temporada pasada, el club ha preparado una fiesta pospartido que contará con homenajes y despedidas a algunos protagonistas groguets, que han dejado un legado imborrable y cierran su etapa en el club, además de muchas sorpresas para compartir la gesta europea con la afición. Para poner el punto final perfecto a esta noche mágica, el estadio vibrará con un espectacular castillo de fuegos artificiales.
Todos de amarillo
Por último, para que la fiesta sea perfecta desde el principio, el club anima a todos sus aficionados a venir completamente indumentados de amarillo y con su bufanda en la mano para llevar en volandas al conjunto de Marcelino.
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