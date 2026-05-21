El Villarreal, de despedida en despedida | Parejo: "Que sepáis..."

El Villarreal CF vive una semana de despedidas con fuerte carga emocional. Después de los adioses de Marcelino García Toral y Alfonso Pedraza, el club amarillo afronta ahora la marcha de Dani Parejo, uno de los futbolistas más importantes de su historia reciente y pieza clave en los grandes éxitos de las últimas seis temporadas.

El centrocampista madrileño anunció este jueves que no continuará en la entidad grogueta, con la que finaliza contrato. El Villarreal ha decidido no presentar una oferta de renovación al jugador, que tiene 36 años y que esta temporada había perdido parte del protagonismo que sí tuvo en las cinco anteriores.

El mensaje de Parejo al Villarreal

Parejo confirmó su despedida a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que expresó su agradecimiento al club y a la afición.

“Es el momento de separar nuestros caminos; no es un adiós, sino un hasta luego. Que sepáis que ha sido un orgullo y una satisfacción enorme el vestir esta camiseta durante seis temporadas", señaló Parejo.

"Me voy muy contento y muy satisfecho. Y quería dar las gracias a todos vosotros por todo lo que me habéis hecho sentir en estos seis años. En un club que para mí a partir de ahora será mi casa y estar siempre en mi corazón”, añadió el centrocampista.

Aitor Aguirre

Una salida con peso histórico

La marcha de Dani Parejo del Villarreal CF no es una salida más. El madrileño deja el club como uno de los 10 futbolistas con más partidos oficiales en la historia de la entidad. Hasta ahora ha disputado 269 encuentros, en los que ha firmado 19 goles y 36 asistencias.

El jugador aún podría ampliar esas cifras este domingo, en el partido que enfrentará al Villarreal contra el Atlético de Madrid en La Cerámica. Ese encuentro permitirá al centrocampista despedirse de la afición grogueta, que ha visto en Parejo a uno de los grandes referentes del equipo durante las últimas temporadas.

Uno de los líderes del Villarreal campeón

Parejo fue una pieza fundamental en la conquista de la Europa League de 2021 en Gdansk, en la histórica final ante el Manchester United. Aquel título supuso el primer gran trofeo europeo del Villarreal CF y consolidó a una generación que ya forma parte de la memoria del club.

También fue importante en la clasificación para la Liga de Campeones de la campaña 2024/2025, otro de los grandes hitos recientes de la entidad. Su influencia en el juego, su liderazgo y su peso en el vestuario lo convirtieron en uno de los capitanes de referencia del equipo amarillo.

Una semana de adioses en el Villarreal

La despedida de Parejo llega en una semana especialmente significativa para el Villarreal. La salida del centrocampista se suma a la de Alfonso Pedraza, futbolista muy vinculado al club y con una larga trayectoria como amarillo, y a la de Marcelino García Toral, técnico clave en la reacción competitiva del equipo.

Tres nombres distintos, pero con un denominador común: los tres han tenido un papel relevante en la etapa reciente del Submarinoo. Marcelino desde el banquillo, Pedraza desde su identificación con el club y Parejo desde la dirección del juego y el liderazgo en el centro del campo.

Un final de ciclo para el club amarillo

El cierre de temporada adquiere así un significado especial para el Villarreal CF. Más allá del resultado ante el Atlético de Madrid (necesita ganar para acabar tercero) La Cerámica vivirá una jornada marcada por los reconocimientos y por la sensación de que se termina una etapa importante.

El club ya trabaja en el nuevo proyecto deportivo, pero lo hará sin varias figuras que han marcado el presente más inmediato de la entidad. La marcha de Parejo refuerza esa idea de relevo y de cambio en una plantilla que deberá reconstruir parte de su columna vertebral.

De Madrid a Vila-real pasando por Valencia

Formado en la cantera del Real Madrid, Parejo llegó a debutar con el primer equipo blanco antes de recalar en el Getafe en 2009. Tras dos campañas en el club madrileño, fichó por el Valencia CF, donde jugó nueve temporadas y conquistó una Copa del Rey.

En 2020 fue traspasado al Villarreal, donde encontró una nueva etapa de estabilidad y éxito. Su llegada al club amarillo resultó determinante para construir un equipo reconocible, competitivo y con personalidad propia.

El último aplauso a Dani Parejo

El domingo, ante el Atlético de Madrid, Dani Parejo tendrá la oportunidad de despedirse de La Cerámica. Será el último partido como local de una temporada que acaba con sabor a despedida para el Villarreal.

El centrocampista se marcha dejando títulos, cifras históricas y una frase que resume el tono de su adiós: “no es un adiós, sino un hasta luego”. Para el Villarreal CF, su salida supone perder a uno de los grandes directores de juego de su historia reciente.

Para la afición grogueta, será la despedida de un futbolista que convirtió el centro del campo en una seña de identidad.