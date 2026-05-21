El Villarreal rinde tributo a los abonados que cumplen 25 años como socios del club

El Villarreal CF ha vuelto a poner en valor, en la tarde de este jueves, a una de las piezas fundamentales de su historia reciente: su afición. La entidad amarilla celebró el tradicional homenaje a los abonados que cumplen 25 años de fidelidad al club, un acto cargado de sentimiento groguet y celebrado en los aledaños del Estadio de la Cerámica, junto a la puerta 39, donde luce el mural con los nombres de todos los seguidores condecorados.

La cita sirvió para reconocer públicamente a un grupo de aficionados que ha acompañado al Submarino durante un cuarto de siglo, en una etapa clave para entender el crecimiento deportivo, social e institucional del Villarreal. Desde los años en los que el club comenzaba a consolidarse en la élite hasta el Villarreal europeo y campeón, estos abonados han formado parte de una trayectoria marcada por la estabilidad, el sentimiento de pertenencia y la identificación con un modelo de club muy arraigado a Vila-real y a su gente.

El Villarreal ha rendido homenaje a los abonados que cumplen 25 años como socios del club amarillo. / Toni Losas

Fernando Roig, al frente del homenaje

El acto contó con la presencia del presidente del Villarreal CF, Fernando Roig, que fue el encargado de felicitar personalmente a los abonados homenajeados y ejerció de maestro de ceremonias. El máximo dirigente amarillo quiso acompañar in situ a los condecorados en una jornada especial, en la que el club volvió a escenificar la importancia que concede a sus socios y abonados más veteranos.

El homenaje tuvo lugar junto al mural instalado en las inmediaciones del estadio, un espacio simbólico en el que quedan inmortalizados los nombres de los abonados que alcanzan los 25 años de vinculación con la entidad. Una iniciativa que refuerza la memoria social del club y que convierte a sus aficionados más fieles en parte visible de la historia del Villarreal.

El Villarreal ha rendido homenaje a los abonados que cumplen 25 años como socios del club amarillo. / Toni Losas

Un reconocimiento a la fidelidad grogueta

Más allá del acto institucional, la jornada tuvo un marcado componente emocional. Cumplir 25 años como abonado del Villarreal supone haber vivido desde la grada algunos de los momentos más importantes de la historia del club: consolidaciones en Primera División, clasificaciones europeas, noches inolvidables en La Cerámica, participaciones en la Champions League y títulos que han elevado la dimensión del Submarino.

El club quiso reconocer esa fidelidad con un homenaje que ya se ha convertido en una cita especial dentro del calendario social de la entidad. Para muchos aficionados, formar parte del mural supone mucho más que una distinción: es la prueba de una vida ligada al Villarreal, de años de domingos, desplazamientos, celebraciones y también momentos difíciles al lado del equipo.

El Villarreal ha rendido homenaje a los abonados que cumplen 25 años como socios del club amarillo. / Toni Losas

La insignia, disponible desde este jueves

Los abonados condecorados podrán recoger su insignia conmemorativa en la Tienda Oficial del Estadio de la Cerámica desde este mismo jueves, 21 de mayo, y hasta el inicio de la campaña de abonos de la temporada 2026/27, prevista para el mes de julio.

Con esta medida, el Villarreal facilita que todos los homenajeados puedan retirar su distintivo durante las próximas semanas. La insignia simboliza el agradecimiento del club a quienes han mantenido su compromiso durante 25 años y han contribuido, desde la grada, al crecimiento de la entidad.

El Villarreal ha rendido homenaje a los abonados que cumplen 25 años como socios del club amarillo. / Toni Losas

La afición, parte esencial del Villarreal

El homenaje llega en un momento importante para el Villarreal CF, con el club mirando ya hacia nuevos retos deportivos e institucionales, pero sin perder de vista sus raíces. La entidad amarilla siempre ha presumido de una fuerte conexión con su entorno y actos como el celebrado este jueves refuerzan esa identidad.

El Estadio de la Cerámica no solo es el escenario donde compite el primer equipo, sino también un punto de encuentro para generaciones de aficionados que han visto crecer al Villarreal hasta convertirlo en una referencia del fútbol español y europeo. En ese camino, los abonados han sido protagonistas silenciosos pero imprescindibles.

Con este homenaje, el Villarreal vuelve a subrayar que su historia no se entiende únicamente por los resultados, los jugadores o los entrenadores, sino también por quienes han estado siempre en la grada. Veinticinco años de fidelidad grogueta que ya forman parte del patrimonio sentimental del Submarino.

Galería de las imágenes del acto de homenaje a los abonados con 25 años en el club