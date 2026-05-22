¿Cuántos mundialistas tendrá el Villarreal en el Mundial 2026? Estas son las posibilidades de los 'groguets'

El Villarreal CF ya empieza a hacer recuento de internacionales de cara al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. El club amarillo conoció este pasado jueves la convocatoria definitiva de Pape Gueye con Senegal, una noticia que eleva a cuatro el número de futbolistas groguets ya confirmados para la gran cita del próximo verano. El centrocampista se une así a Renato Veiga, citado por Portugal; Logan Costa, incluido por Cabo Verde; y Nico Pepe, que estará con Costa de Marfil.

La presencia de Pape Gueye confirma el peso internacional que ha ganado la plantilla del Submarino durante una temporada de alto nivel competitivo. El mediocentro ha sido una pieza importante en el Villarreal y también mantiene un papel relevante en Senegal, una selección con experiencia, físico y talento para competir en una fase final de enorme exigencia.

Pape Gueye, centrocampista de Senegal / CAF_Online

Cuatro billetes ya asegurados

El Villarreal ya tiene representación garantizada en cuatro selecciones diferentes. Renato Veiga acudirá con una Portugal que vuelve a presentarse como una de las candidatas a llegar lejos. Su polivalencia, capaz de actuar como central o mediocentro, le ha consolidado en el radar de Roberto Martínez y le abre la puerta a vivir su primer gran torneo mundialista.

También estará Logan Costa, uno de los nombres propios de Cabo Verde, que disputará el primer Mundial de su historia. Pese a una temporada marcada por los problemas físicos, su jerarquía en la selección caboverdiana ha pesado en la decisión final. Para el central, la cita supone una oportunidad de enorme valor emocional y deportivo.

El cuarto confirmado es Nico Pepe, llamado por Costa de Marfil. El atacante, con experiencia internacional y capacidad para desequilibrar en los metros finales, completa por ahora el bloque de futbolistas amarillos con plaza segura en el torneo.

Logan Costa, con Cabo Verde. / Agencias

Freeman, Buchanan y Oluwaseyi, muy cerca

La nómina puede crecer en los próximos días. Todo hace indicar que Freeman estará con Estados Unidos, una de las anfitrionas del Mundial. Su presencia tendría un valor especial por tratarse de una cita en casa para el combinado norteamericano, que afronta el torneo con una generación ambiciosa y mucha presión mediática.

También apuntan al Mundial los canadienses Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi. Canadá, igualmente anfitriona, trabaja sobre un bloque reconocible y ambos futbolistas parten con opciones muy firmes de entrar en la lista definitiva. En el caso de Buchanan, su velocidad y recorrido por banda le convierten en un perfil muy útil; Oluwaseyi, por su parte, ofrece potencia, movilidad y presencia ofensiva.

Buchanan, en una acción del partido con Canadá. / Chris Young

Mouriño, Moleiro e Ilias Akhomach esperan

Hay otros tres casos todavía abiertos. Santiago Mouriño espera conocer la decisión final de Uruguay, una selección con enorme competencia en la línea defensiva. El central groguet ha ganado peso competitivo y su perfil físico encaja con las exigencias del combinado charrúa, aunque su presencia no está garantizada.

Más mediático es el caso de Alberto Moleiro, incluido en la prelista de España tras una temporada sobresaliente con el Villarreal. Sus números, influencia entre líneas y capacidad para decidir partidos le han metido en la conversación, aunque la competencia en la selección española es altísima. Para el canario, estar entre los candidatos ya supone un reconocimiento a su crecimiento.

También está pendiente Ilias Akhomach, futbolista del Villarreal cedido esta temporada en el Rayo Vallecano, que aspira a entrar con Marruecos. Su desequilibrio, su talento en el uno contra uno y su margen de crecimiento le mantienen con opciones, aunque la lista marroquí también presenta mucho nivel en ataque.

Alberto Moleiro ha jugado en categorías inferiores con España, la sub-19 (8 partidos y 1 gol) y la sub-21 (14 encuentros). / Agencias

Los grandes ausentes

En el lado contrario aparecen varios futbolistas que no han sido tenidos en cuenta por sus seleccionadores. Con España, no han entrado Gerard Moreno, Santi Comesaña ni Ayoze Pérez. Los dos primeros han firmado una gran temporada con el Submarino, mientras que Ayoze no ha tenido la misma regularidad de rendimiento durante el curso.

Tampoco estará Willy Kambwala con la República Democrática del Congo, pese a haber reaparecido tras su grave lesión de isquiotibiales. Su vuelta supone una buena noticia para el Villarreal, aunque no ha sido suficiente para entrar en la convocatoria mundialista.

Willy Kambwala aplaude al público del Villarreal tras regresar a los terrenos de juego ante el Levante. / Manolo Nebot

Así, el Villarreal ya cuenta con cuatro mundialistas confirmados y podría ampliar notablemente su representación en los próximos días. Una fotografía que refuerza el prestigio internacional de una plantilla que ha elevado el nivel competitivo del club y que tendrá presencia destacada en el mayor escaparate del fútbol mundial.