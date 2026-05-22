El Villarreal B, a ganar en Sanlúcar y conocer su primer rival en el ‘play-off’: ¿qué equipo tiene más opciones?

La Primera Federación baja el telón salvo los cuatro equipos de este grupo II que pelearán durante las próximas semanas por dar el salto a Segunda División. Entre ellos estará el Villarreal CF B de David Albelda, que ya tiene asegurada su presencia en el play-off de ascenso, pero que hoy afronta el último encuentro de la fase regular con mucho todavía en juego: la posibilidad de acabar tercero y contar con el factor campo a favor en la primera eliminatoria.

Hugo López. / VILLARREAL CF

El filial amarillo visita al Atlético Sanluqueño en El Palmar a partir de las 18.30 horas, enjornada unificado. Será una tarde de calculadora, transistores y miradas pendientes de otros campos. Especialmente de Alcalá de Henares, donde el Atlético Madrileño recibe a un Algeciras que todavía conserva opciones de meterse entre los elegidos para la fase de ascenso. Sobre las 20.30 , una vez finalizada la jornada, el Villarreal B conocerá también el nombre de su primer rival en el camino hacia Segunda. Salvo sorpresa será el Zamora de Óscar Cano.

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El filial amarillo ha firmado una espectacular segunda vuelta con solo una derrota y llega al tramo final lanzado y con el sueño intacto de ascender.