El Villarreal B, a ganar en Sanlúcar y conocer su primer rival en el ‘play-off’: ¿qué equipo tiene más opciones?
Una victoria en El Palmar y la derrota del Atlético B elevaría al filial a la tercera plaza
La Primera Federación baja el telón salvo los cuatro equipos de este grupo II que pelearán durante las próximas semanas por dar el salto a Segunda División. Entre ellos estará el Villarreal CF B de David Albelda, que ya tiene asegurada su presencia en el play-off de ascenso, pero que hoy afronta el último encuentro de la fase regular con mucho todavía en juego: la posibilidad de acabar tercero y contar con el factor campo a favor en la primera eliminatoria.
El filial amarillo visita al Atlético Sanluqueño en El Palmar a partir de las 18.30 horas, enjornada unificado. Será una tarde de calculadora, transistores y miradas pendientes de otros campos. Especialmente de Alcalá de Henares, donde el Atlético Madrileño recibe a un Algeciras que todavía conserva opciones de meterse entre los elegidos para la fase de ascenso. Sobre las 20.30 , una vez finalizada la jornada, el Villarreal B conocerá también el nombre de su primer rival en el camino hacia Segunda. Salvo sorpresa será el Zamora de Óscar Cano.
El filial amarillo ha firmado una espectacular segunda vuelta con solo una derrota y llega al tramo final lanzado y con el sueño intacto de ascender.
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