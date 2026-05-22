El Villarreal inmortalizará a Marcelino en su Paseo de las Leyendas: "Es inesperado, pero estaré agradecido de por vida. Es un honor"

Uno a uno, emocionado, Marcelino se despidió de todos los periodistas en la rueda de prensa previa al último partido contra el Atlético de Madrid. Una comparecencia emotiva, larga y cargada de agradecimiento en la que el técnico asturiano repasó su trayectoria en el Villarreal, habló de su marcha y recibió con emoción el anuncio del club de rendirle homenaje con un azulejo en el Paseo de las Leyendas de La Cerámica. “Es inesperado, pero estaré agradecido de por vida”, confesó.

Estado de los jugadores

“Santi es baja segura. Lo cambiamos por un pinchazo en el sóleo. Estamos pendientes de Gerard, se le ha hecho pruebas y hay que ver sus sensaciones. Veremos si hay alguna baja más”.

La pelea por la tercera plaza

“Es un partido entre dos equipos empatados a puntos. Esto engrandece la temporada que hemos hecho. Ojalá seamos capaces de ganar por la afición y el equipo, pero no va a ser sencillo. Hemos dejado pasar oportunidades para haberlo cerrado. Es la realidad y hay que asumirla. Somos un equipo diferente al que fuimos hasta que logramos la Champions el día del Levante. Espero y deseo que tengamos un nivel competitivo más alto que en los últimos días”.

El azulejo en el paseo de las leyendas

“Le quiero dar las gracias al presidente y a la directiva por el reconocimiento. Es inesperado, pero estaré agradecido de por vida. Es un orgullo y un honor estar ahí en ese paseo, en una cerámica, con lo que significa para el Villarreal. En este viaje me acuerdo de todos los que nos han acompañado: jugadores, compañeros… Todo el mundo. Es muy bonito y un honor”.

Marcelino y Fernando Roig. / KMY ROS

Su importancia en el club

“No me gusta decir si he sido o no importante. Eso le corresponde a los demás. He estado aquí siete temporadas y han sido excepcionales. Las personas pasamos, aquí solo quedan los dirigentes, el escudo y los trabajadores. Me fui y no esperaba volver, pero el destino me trajo otra vez sin esperarlo. Llegamos ambas veces en momentos complicados y fuimos capaces de darle la vuelta. Estoy agradecido y satisfecho por todo esto”.

Qué significa el Villarreal para él

“Es muy importante para mí a nivel personal y profesional. He aprendido mucho, he hecho amigos y hemos logrado objetivos importantes. Me voy con una temporada histórica para el club. No puedo pedir nada más. Ayer estuve por Vila-real y siento el cariño de la gente y de la afición. También de mis compañeros. Tengo agradecimiento para toda la gente del club y por supuesto para todos los jugadores. Sin ellos, nada habría sido así”.

La exigencia competitiva ante el Atlético de Madrid

“Sabemos de la dificultad. Yo siempre quiero ganar. Soy y somos ambiciosos. No me ha gustado nuestra puesta en escena estos últimos partidos. Pero soy entrenador y compañero y analizo la situación que tenemos. En una temporada tan exigente y haber logrado repetir la Champions, que era algo muy complicado, valoras todo. Ha quedado claro que si no somos intensos y organizados como antes, somos un equipo menos fuerte y poderoso. Cuando te distraes, pierdes competitividad”.

Marcelino, antes del Sevilla. / VILLARREAL CF

El esfuerzo del vestuario

“No tengo nada que reprochar a estos jugadores. Al contrario. Les agradezco su esfuerzo, compromiso, respeto y profesionalidad. La situación desde enero hasta aquí no ha sido fácil de manejar, pero lo hemos logrado. Ojalá seamos capaces de ganar al Atlético, algo que el club no consigue aquí desde hace ocho temporadas. Sería ponerle el broche de oro a una temporada extraordinaria”.

En una temporada larga, ¿cómo se siente?

“En el plano profesional trabajamos igual en el primero que en el último partido. Pero emocionalmente siento un cúmulo de sensaciones. Por un lado, alivio, porque no ha sido fácil manejar esta situación sabiendo internamente el futuro del entrenador mientras debíamos conseguir un objetivo. Por otro lado, nostalgia porque se acaba una etapa en la que hemos sido muy felices a nivel personal y profesional”.

Con qué momento se queda en esta segunda etapa

“Me quedo con el trayecto. Con el recuerdo del inicio tan difícil y la gran reacción del equipo. Reestructuramos el equipo para alcanzar la Champions gracias al trabajo de todos y al rendimiento de los jugadores. Y cómo hemos respondido este año en liga. Lo que más me ha decepcionado es la Champions de esta temporada”.

El crecimiento de los jugadores

“Hemos sido muy importantes para otros futbolistas por el rendimiento que han alcanzado con nosotros. Aquí y en otros clubes hemos sido determinantes para que algunos jugadores dieran su mejor versión y generaran plusvalías económicas. Si a eso le sumas un gran rendimiento colectivo, nos llevamos una gran satisfacción”.

Cómo vivirá el último partido

“En el banquillo no será diferente. Lo afrontar como un partido más. Estaré centrado en el encuentro. Antes y después sí será diferente. Será una despedida y un agradecimiento. Supongo que habrá una demostración de cariño por parte de la afición y siempre estaré agradecido por ello. Todo empieza y todo acaba. Es el mundo de los entrenadores”.

El Atlético de Madrid, ¿cómo los esperas?

“Espero un partido complicado ante un grandísimo equipo, con extraordinarios jugadores y entrenador. Será muy difícil. Pero si el club quiere crecer tiene que ganar estos partidos. Han hecho grandes inversiones y tienen una filosofía muy clara. A ver si somos capaces de revertir la dinámica de los últimos partidos. Lo que ha sucedido últimamente no empaña la extraordinaria temporada de estos futbolistas”.

La despedida de Parejo y Pedraza

“Alfonso llegó muy jovencito y vimos que podía darle muchas alegrías al club. Su esfuerzo y capacidad lo han demostrado. Le damos las gracias. Con Dani hemos vivido grandes momentos. Siempre nos ha dado apoyo a este cuerpo técnico y es un futbolista extraordinario. Le deseamos mucha suerte”.

Su futuro

“No tengo compromiso con ningún club en estos momentos. No sé qué va a suceder. Mi situación me permite no precipitarme y tomar la mejor decisión para mi cuerpo técnico y nuestras familias. Estoy teniendo ofertas, pero no tan satisfactorias como deseo. Esperaremos aquella que responda a nuestras expectativas y nos llene de ilusión”.