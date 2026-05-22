El Villarreal de Marcelino tiene otros dos récords a tiro ante el Atlético: si gana...

El Villarreal CF de Marcelino García Toral puede sellar dos nuevos récords en la despedida tanto de la temporada como del entrenador asturiano al frente del banquillo amarillo en una campaña espectacular en cuanto al campeonato de liga se refiere.

Para ello, el conjunto amarillo necesita una victoria ante el Atlético de Madrid este domingo, a las 21.00 horas, en la última jornada de Liga en el Estadio de la Cerámica para establecer récord de triunfos de su historia como local y un tanto más para establecer su mejor registro de goles ante su público en LaLiga.

Marcelino y Fernando Roig, durante la comida de final de temporada 2025/26. / KMY ROS

A por la 15ª victoria local

El conjunto dirigido por Marcelino tiene actualmente un balance de 14 triunfos, un empate y tres derrotas con 43 goles a favor, cifras que igualan los mejores registros hasta el momento en ambas categorías (victorias como local y goles en casa).

En caso de imponerse al equipo rojiblanco, el Submarino finalizará el campeonato con 15 victorias, su récord absoluto en Primera División en casa. Hay que remontarse a la temporada 04/05 para encontrar una campaña con 14 partidos ganados, en aquella ocasión con Manuel Pellegrini.

La plantilla del Villarreal celebró la clasificación para la Champions League 2026/27. / Villarreal CF

Entonces el equipo de la Plana Baixa completó su balance con cuatro empates y una derrota, lo que convierte a aquella campaña en la más productiva en cuanto a puntos como local ya que finalizó con 46, cifra que está en disposición de igualar este domingo puesto que acumula 43.

A por el 44º gol en casa

En cuanto a los goles a favor en el coliseo groguet, la pasada campaña 24/25 ya logró establecer el Villarreal su mejor registro con los 43 que ahora ha igualado, en ambos casos con Marcelino, y que superará si marca un tanto ante el Atlético de Madrid, sea cual sea el resultado final del partido.

Una semana de adioses en el Villarreal

Un partido del del domingo en el Estadio de la Cerámica que servirá de despedida a Dani Parejo, que este jueves anunció su salida del club al terminar contrato el próximo 30 de junio y no haber recibido una oferta de renovación tras seis temporadas en el Submarino. Un adiós que llega en una semana especialmente significativa para el Villarreal. La salida del centrocampista se suma a la de Alfonso Pedraza, futbolista muy vinculado al club y con una larga trayectoria como amarillo, y a la de Marcelino García Toral, técnico clave en la reacción competitiva del equipo.

Tres nombres distintos, pero con un denominador común: los tres han tenido un papel relevante en la etapa reciente del Submarinoo. Marcelino desde el banquillo, Pedraza desde su identificación con el club y Parejo desde la dirección del juego y el liderazgo en el centro del campo.