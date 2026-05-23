La crónica | Un valiente Villarreal Femenino empata ante el Valencia en la ida de la final por el ascenso a Primera (0-0)

Empate sin goles en el Mini Estadi. El ascenso a la Primera División Femenina (Liga F Moeve) se decidirá el próximo sábado en el Antonio Puchades. En un gran partido de la ida de esta final, jugado de tú a tú y con mucho respeto, Villarreal y Valencia empataron sin goles ante 2.050 aficionados. Durante muchos minutos del encuentro, las vila-realenses fueron mejores y tuvieron sus ocasiones de gol; en otros lances, las valencianas mostraron sus armas y su potencial. Pero nadie acertó en batir la portería rival. Quedan 90 minutos apasionados para la vuelta.

El inicio

Salió valiente el equipo vila-realense ante su afición. Las muchachas de Jordi Ferriols quisieron dejar claro que si su rival le quiere privar del sueño del ascenso a Primera División, se lo tendrá que ganar a pulso sobre el césped. Las valencianistas, precavidas en el inicio, prefirieron dejar jugar a las locales, asegurando atrás la portería a cero.

Buen partido y empate sin goles en la ida de esta final por el ascenso a Primera División. / Gabri Utiel

Gema Climent y Tere Morató llevaron el peso del partido en el centro del campo del Valencia Féminas, mientras que las constructoras del juego del Villarreal fueron Sara Medina y María Romero. Cara a cara, dos rivales de un perfil similar que bien por su empaque y construcción merecen estar mucho más arriba.

A por todas

Un centro de Sara Medina desde el carril derecho que María Macías remató desde el interior del área y cuyo balón fue rechazado por la portera valencianista (min. 10) fue el primer aviso de la escuadra de la Plana. Seguidamente, y viendo que se podían abrir espacios, un remate de Lauris que la arquera del Valencia rechazó a córner (min. 13) arrancó las primeras palmas de una grada entregada.

Con el partido controlado, las visitantes lanzaron una contra en el minuto 18, pero el remate de Marina Martí salió muy cruzado sobre la portería de Montse Quesada. Fue coincidiendo con el despertar del Valencia que, sobre el minuto 20, tuvo más presencia en el juego. Tras la pausa para la hidratación (27º), estuvo a punto de llegar el primer gol de la tarde con un trallazo de Sara medina de 45 metros y el balón se estrelló en la cruceta de la portería visitante (min. 30).

Toma y daca durante muchos minutos, donde las vila-realenses se encontraron a gusto. / Gabri Utiel

La segunda llegada de las valencianas a la portería del Villarreal fue con otra penetración de Marina Martí por el carril diestro, pero su lanzamiento salió por encima del larguero. Y en los últimos coletazos de la primera parte, una falta próxima al área del Valencia la ejecutó Sara Medina, pero el cuero salió ajustado al palo derecho. Con tres minutos extra se llegó al descanso.

Segunda parte

Arrancaron los segundos 45 minutos sin cambios en ninguna de las dos formaciones. El Valencia Féminas salió más vertical. Embotelló al Villarreal que apenas tuvo recursos para salir de su campo. Y, con el paso de los minutos, el miedo a encajar un gol fue creciendo. Mientras, las valencianistas empezaron a mover el banquillo y a seguir con esos centros al área de Montse Quesada que en el minuto 69 dio el susto con problemas musculares.

Aixa Salvador, en plena carrera buscando la portería del Valencia Féminas. / Gabri Utiel

Las vila-realenses volvieron a tener más control del partido en la recta final del duelo, cuando los banquillos empezaban a realizar rotaciones. La mejor ocasión del partido la erró el Valencia Féminas en el minuto 74 con un remate de Marina Martí que salvó con lo que pudo (manos y pies) la arquera Montse Quesada. Se intentó hasta el último suspiro. Una gran jugada de Lauris (min. 88) con tiro a las manos de la arquera visitante fue lo más destacado a nivel ofensivo de las amarillas. Al final, empate (0-0) y todo se decidirá en siete días, en Valencia.

Quedan 90 minutos

El partido de vuelta de esta final por el ascenso a Primera División se disputará el próximo sábado, día 30 de mayo del 2026, en el campo Antonio Puchades, a partir de las 18.00 horas. Allí se decidirá qué equipo militará la próxima campaña en la máxima categoría del fútbol español, acompañando al Deportivo Alavés.

Ficha técnica

-0- Villarreal Femenio: Montse Quedasa; Irene Miguélez, Laura Martín, Cienfuegos, María Romero, Sara Medina (Marta Querol, min. 82), Nerea Pérez, Moreira, María Macías (Fígols, min. 77), Laura Rodríguez, Aixa Salvador.

-0- Valencia Féminas: María Llacer; Sara Tamarit, Lena Pérez, Celia Fernández, Gema Climent (Ferrato, min. 82), Danielle Marcano (Mbabi, min. 82), Marta Mascarell, Pauleta Sancho (Esther, min. 66), Tere Morató, Marina Martí (Monente, min. 86) y Yasmín Mrabel (Noa, min. 86).

Árbitra: Beatriz Arregui Gamir (vizcaíno). Amonestó a las locales Nerea y Macías; y a las visitantes Tamarit y Celia.

Campo: Mini Estadi.

Entrada: 2.050 espectadores.