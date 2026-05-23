La crónica | El Villarreal B suma un empate en Sanlúcar y ya piensa en el Zamora (1-1)

No hubo carambola. El Villarreal B empató (1-1) en el campo del descendido Atlético Sanluqueño y, como no ganó y sí que lo hizo el Atlético Madrileño en su campo ante el Algeciras, el equipo de David Albelda acabó cuarto clasificado y, por lo tanto, en la primera eliminatoria del ‘play-off’ de ascenso a Segunda se enfrentará al Zamora, con el factor campo en contra. La ida será el próximo fin de semana en el Mini Estadi y la vuelta siete días después en el Ruta de la Plana.

Un partido, el último de la fase de la liga, que se afrontó con prácticamente el equipo ‘B’, donde los que han sido suplentes durante gran parte de la liga estuvieron en un once titular de mucha precaución, para evitar correr riesgos innecesarios de algunos pesos pesados que dentro de siete días tienen que afrontar la primera eliminatoria por el ascenso a Segunda División.

El meta ucraniano Yakiv Kinareykin fue la primera novedad en la portería; en defensa Arnau Sola e Iván Rodríguez estuvieron en los laterales, con Ismael Sierra y la reubicación de Eneko Ortiz (habitual lateral zurdo) en el eje de la defensa. En el centro del campo Cheick Thiam y Pablo Pascual llevaron el peso en la sala de máquinas, con César Bonafé y Nizar en las bandas. Delante actuaron Ayman y Ettienne Eto’o.

Arranque del encuentro

Más o menos el Atlético Sanluqueño tiró de los menos habituales. Con el descenso consumado, la primera novedad estuvo en la portería donde el joven arquero catalán, ex de la cantera del Villarreal hasta la pasada temporada, Rodri Rocafort, tuvo sus primeros minutos ligueros.

Jugando unos o jugando otros, el Villarreal B siguió con su juego vistoso, ofensivo y muy vertical. El equipo de David Albelda sólo necesitó nueve minutos en marcar el 0-1. Balón largo de Pablo Pascual a Ayman Arguigue, y en el mano a mano no falló el ariete internacional del filial amarillo. Con el marcador a favor, la oreja se orientaba ahora a Madrid para ver qué hacía el Atlético B. Poco después los colchoneros pusieron el 1-0 y se complicaba quedar en tercera posición.

Joselillo Gaitán entró en la segunda parte y tudo dos buenas ocasiones de gol. / Villarreal CF

El 0-2 no llegó porque Ettienne Eto’o, que lanzó un penalti en cámara lenta, vio como el portero Rodri Rocafort le acertó la intención. El máximo castigo llegó en el minuto 28 tras un derribo del lateral Raúl Sola a Nizar. Una pena, el rechace que le llegó a César Bonafé tampoco pudo acertar. Poco a poco el equipo de Sanlúcar se fue animando. Antes del descanso un balón largo sobre Sergio Niza lo remató cayéndose al suelo dentro del área, y estableció el empate (1-1) con el que se llegó al descanso.

Segunda parte

Pasó de todo. Si en la primera parte el Villarreal B erró un penalti, en la segunda mitad el que lo erró fue el conjunto andaluz, en el minuto 52. Cheick Thiam derribó al atacante local Marcos Denia y el penalti lanzado por Sergio Niza lo paró el arquero ucraniano del filial amarillo, Yakiv Kinareikin. Un partido de idas y venidas, con una mala noticia porque en el minuto 78 el delantero Albert García vio la roja directa tras un choque con el portero local y eso le puede privar (si las alegaciones no prosperan) de perderse mínimo la ida de la primera eliminatoria de ‘play-off’.

Ya hay rival

El Villarreal B ya conoce a su primer rival en esta carrera por ascender a Segunda División. El equipo de David Albelda, que al final acabó en cuarta posición, se enfrentará al Zamora CF de Óscar Cano, tercero del grupo I de Primera Federación. También se sabe que el partido de ida será el próximo fin de semana en el Mini Estadi, y siete días después la vuelta será en el campo Ruta de la Plata, de la capital zamorana.

Ficha técnica:

-1- Atlético Sanluqueño: Rodri Rocafort (Fernando, min. 77); Raúl Sola (Ioman, min. 77), Obima, Pavón, Bargalló (Almagro, min. 46); Julio Cabrera, Sergio Niza, José Andújar (Gabri, min. 76), Kikin (Ismael Álvarez, min. 64); Marcos Denia y Twizard.

-1- Villarreal B: Yakiv Kinareikin; Arnau Forés (Álvaro Alcaide, min. 64), Sierra, Eneko Ortiz, Iván Rodríguez (Sebas Salazar, min. 70); César Bonafé, Thiam, Pablo Pascual, Nizar (Gaitán, min. 85); Ayman (Albert, min. 64) y Eto’o (Hugo López, min. 64).

Goles: 0-1. Min. 9: Ayman. 1-1. Min. 45+1: Sergio Niza.

Árbitro: Pol Arenas Mora (Figueres). Amonestó al local Sergio Niza. Expulsó con roja directa al delantero del filial Albert García (min. 78).

Campo: El Palmar.

Entrada: 300 espectadores.