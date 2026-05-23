El Villarreal Femenino se juega este sábado medio ascenso contra el Valencia en el Mini

Uno de los dos estará la próxima temporada en Primera División femenina: Villarreal CF o Valencia Féminas CF. Este sábado empieza a escribirse el desenlace de una final con aroma a regreso, con dos equipos que comparten objetivo y también una herida reciente.

El Mini Estadi será el escenario de la ida de la eliminatoria por el ascenso a la máxima categoría del fútbol femenino, un lugar del que las vila-realenses perdieron hace dos años y de la que las valencianistas se despidieron hace justo una temporada. Ahora, ambas buscan completar el camino de vuelta. El balón echará a rodar a partir de las 18.00 y se espera un gran ambiente.

Y es que solo uno de los dos podrá celebrar el ascens. Solo queda una plaza para subir a Primera. Ya lo hizo como campeón el Deportivo Alavés y ahora Villarreal CF y Valencia Féminas se juegan el todo o nada en 180 minutos. La vuelta será el sábado, día 20, también a las 18.00 horas, en el Antonio Puchades. Las vila-realenses se plantan en esta final tras superar en semifinales a Osasuna, al que derrotaron en los dos partidos con mucha solvencia. Las valencianistas, por su parte, llegan después de deshacerse del CD Alba FF, tras imponerse en la vuelta en un emocionante encuentro que acabó con triunfo blanquinegro por 4-3, después del 0-0 registrado en la ida en la capital albaceteña. Se prevé de máxima igualdad.

Los precedentes

Esta temporada ambos equipos ya se enfrentaron en la fase regular. En el Antonio Puchades venció el Valencia Féminas (1-0) gracias a un solitario gol de Danielle Marcano en el minuto 94. Más movido fue el encuentro de vuelta en el Mini Estadi (2-2). María Macías adelantó a las locales; después, Claudia Ferrato y Montse Quesada, en propia puerta, le dieron la vuelta al marcador, pero en el minuto 72 la defensa Irene Miguélez estableció la igualada final.

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Ahora, con esos antecedentes todavía recientes, Villarreal CF y Valencia Féminas se cruzan en el momento más importante de la temporada. Ya no hay margen de error ni posibilidad de reservar nada. Dos partidos, una plaza y un premio enorme: regresar a Primera. El Mini Estadi abrirá este sábado una final que promete emoción, intensidad y detalles decisivos hasta el último minuto.