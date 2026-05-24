La crónica | El Villarreal C roza la remontada en el campo de un Levante B que le golpeó al final (1-2)
Mario Cervera y Dani Cantero pusieron un 0-2 que llevaba la eliminatoria a la prórroga
Un gol del centrocampista Alberto Calatrava en el minuto 85 privó al Villarreal C forzar la prórroga en la primera eliminatoria de la lucha por el ascenso a Segunda Federación. El 1-2 dejó KO al equipo de la Plana que en la ida perdió en el Mini Estadi (1-3). El conjunto vila-realense de David Cifuentes hicieron lo más complicado: marcar pronto. Luego, con el 0-2, se acarició forzar el tiempo extra (30 minutos), pero no pudo ser por el gol del Levante B a falta de cinco minutos para la conclusión.
Un balón controlado por Mario Cervera en el minuto 5 le permitió encarar al portero del filial del Levante, Asier Herrera, y establecer el 0-1 en el marcador. El juego vertical de la escuadra ‘grogueta’ le hizo llevar la iniciativa durante muchos minutos. Al descanso se llegó con la mínima ventaja para el Villarreal C.
En la segunda parte el segundo gol amarillo se hizo de rogar. Pero llegó en el minuto 79 obra del zaragozano Dani Cantero. Ese 0-2 llevaba la eliminatoria a la prórroga: 30 minutos más. Pero el Levante B golpeó en el minuto 85 con el tanto de Alberto Calatrava que ponía el 1-2 y dejaba KO a un Villarrel C que quedó eliminado, tras una brillante temporada.
Ficha técnica:
-1- Levante B: Asier Herrera; Manzanedo, Huseini, Salva Brull, Martín Krung, Alberto Calatrava, Pablo Roscón (Manel, min. 74), Yarce (Junior, min. 89), Álvaro Moreno (Luismi, min. 63), Dani Cervera (Ethan, min. 89) y Mario Sesé (Enri, min. 89).
-2- Villarreal C: Yago Moreira; Luque, Álex Palomares (Cantero, min. 74), Keita, Traoré (Julio, min. 88), Adrián Ruiz, Nico Sánchez (Seydou, min. 46), Mauro Roca (Unai, min. 74), Mario Cervera (Kevlin, min. 65), Barattucci y Fofana.
Goles: 0-1. Min. 5: Mario Cervera. 0-2. Min. 79: Dani Cantero. 1-2. Min. 85: Alberto Calatrava.
Árbitro: Iván Sánchez-Ferragut (Valencia). Amonestó a los locales Huseini, Calatrava y Roscón; y a los visitantes Palomares, Cervera, Barattucci y Kevlin.
Campo: Ciudad Deportiva del Levante.
Entrada: 300 espectadores.
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