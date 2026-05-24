Directo Villarreal-Atlético de Madrid: El Submarino despide la temporada con la tercera plaza en juego

El Villarreal cerrará esta noche la temporada 25/26 en su estadio ante el Atlético de Madrid en un encuentro con la tercera plaza en juego. El Submarino deberá vencer al cuadro colchonero para convertirse en el único equipo, junto al Girona, en los últimos 15 años que ha podido finalizar un campeonato entre las tres primeras posiciones. Además, no solamente está en juego la posición, sino que en el caso de lograr una victoria el conjunto 'groguet' sellevaría de premio siete millones más.

Sin embargo, hoy en el Estadio de la Cerámica se jugará mucho más que un partido, puesto que se despedirán del Villarreal CF Dani Parejo, Alfonso Pedraza y Marcelino. Además, una vez finalizado el encuentro el club ha preparado una fiesta para celebrar la clasificación a Champions.

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