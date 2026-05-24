Lo que espera en el Villarreal-Atlético: noche de sonadas despedidas y millones en juego

El Estadio de la Cerámica ha sido el escenario elegido para que la temporada 2025/2026 baje el telón en LaLiga EA Sports. Este atractivo Villarreal-Atlético de Madrid pone en juego el tercer escalón del podio (y su correspondiente premio extra en unos millones de euros suplementarios), en una noche con un alto componente emotivo por las ilustres despedidas en uno y otro bando (sobre todo, en el amarillo), sin olvidarse de la fiesta por la Champions, ya que el Submarino también festejará su segunda presencia consecutiva (nunca antes había ocurrido) para la principal competición europea de clubs.

Deportivamente hablando

Lo más importante de un partido liguero, son los puntos, así que hay que empezar por ahí. El Submarino parecía tener sellada su tercera posición dos jornadas atrás, pero las derrotas frente a Sevilla y en Vallecas ha provocado que los colchoneros le echen el guante. Como en el Riyadh Air Metropolitano vencieron los rojiblancos (2-0), entonces solo queda que ganar para que los groguets amarren esa tercera posición.

Supondría la guinda a un sobresaliente desempeño en el campeonato doméstico, lo que le permitiría ingresar cerca de siete millones más que si termina cuarto (la cifra queda a expensas de un ajuste final, cuando se sepan los ingresos por televisión a repartir).

Sin Juan Foyth ni Santi Comesaña, Marcelino García tiene la duda de Gerard Moreno, de lo cual se deduce que no forzará al barcelonés. Las sonadas despedidas de Alfonso Pedraza y Dani Parejo invitan a que ambos sean titulares en su última aparición de groguets.

Aitor Aguirre

Una alineación condicionada

Porque tanto el madrileño como el cordobés acompañarán al técnico asturiano en lo que se presume un baño de lágrimas final. Un entrenador y dos futbolistas que han dejado su sello y que eclipsarán a otros jugadores que también darán por terminada su relación con el Submarino, caso de los cedidos Rafa Marín y Alfon González, así como de Thomas Partey.

Después, será el turno para que los mundialistas (el Villarreal confía en que lleguen a ser hasta una decena) busquen la gloria con sus respectivos países, a la espera de que La Cerámica asista, en el interín, al traspaso de poderes entre Marcelino e Iñigo Pérez para empezar un nuevo ciclo en amarillo.

Habrá despedidas sonadas en el Villarreal pero también en un Atlético que asiste a este epílogo con un cierto tono mohíno. El tercer puesto liguero, con todo, no taparía sus decepciones en la Copa del Rey (derrotado en la final por penaltis) y, sobre todo, en la Champions (eliminado en semifinales).

Adiós a Griezmann

Para los colchoneros, las lágrimas serán por Antoine Griezmann. Con todo, ocho de sus compañeros se lo perderán, pues los rojiblancos acuden sin los lesionados Julián Alvarez, Nico González, Pablo Barrios, Nahuel Molina, José María Giménez, Johnny Cardoso y Rodrigo Mendoza, que serán baja contra el Villarreal al igual que Robin Le Normand, en su caso por sanción, más Thiago Almada, al que Simeone no forzará tampoco pensando en el Mundial.

Las posibles alineaciones

Villarreal y Atlético podrían salir así: