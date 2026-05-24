Fase de ascenso | El Villarreal B y el Zamora CF se volverán a cruzar en el camino 17 años después

El Villarreal B y el Zamora CF se verán las caras en un ‘play-off’ de ascenso a Segunda División 17 temporadas después. A partir del próximo fin de semana buscarán un puesto en la final de ascenso al fútbol profesional, con la ida en el Mini Estadi (domingo 31, a las 20.30 horas) y la vuelta en el Ruta de la Plata (domingo 7 de junio, a las 18.30 horas). Por aquel entonces, con Juan Carlos Garrido de entrenador de los vila-realenses, superaron ronda. La ida se disputó en la capital zamorana y acabó con triunfo ‘groguet’ 0-2, con los goles de Javi Matilla y Gerard Barodia (pp). Y en la vuelta, disputado en El Madrigal, los de la Plana también vencieron por 2-0, con goles de Chando y Joan Tomás. Luego se eliminó al Lorca y en la final se superó al Real Jaén, para lograr el primer ascenso a Segunda División.

El Zamora es un equipo muy aguerrido que muestra su potencial cuando actúa en su campo. / Zamora CF

Será el séptimo ‘play-off’ de ascenso para el Villarreal B, saldados con cinco intentos frustrados y dos ascensos. Subió al fútbol profesional en su primer intento, la temporada 2008/09 tras eliminar al Zamora y al Lorca, y en la final al Real Jaén. Y también en la 2021/22, de la pandemia, que se disputó en sede neutral (Coruña) y tras superar a la UD Logroñés en semifinales (3-1, en A Malata) y luego en la final al Nàstic (2-0, en Balaídos).

En cambio, no hubo suerte en la 2015/16 tras caer ante la UD Logroñés en la primera eliminatoria; en la 2017/18 tras caer en la final frente al Elche, tras eliminar antes al Athletic B y al Fuenlabrada; tampoco en la 2028/19 tras caer en primera ronda ante el Melilla; al igual que sucedió en la 2020/21, también en la pandemia, en una liguilla contra Ibiza, Barcelona Atlètic, Andorra, Nàstic y Alcoyano.

El Villarreal B solo pudo empatar (1-1) en la última jornada en campo del AtlétiCo Sanluqueño. / Atlético Sanluqueño

Cruces decididos

Cabe destacar que, en caso de superar esta eliminatoria, el filial del Villarreal se enfrentará al que resulte ganador del cruce entre el Real Madrid Castilla y el CE Sabadell. Si fuese el conjunto vallesano el partido de ida sería en el Mini y la vuelta en La Nova Creu Alta. Si fuera contra el filial madridista la ida sería en el Estadio Alfredo di Stéfano y después en el Mini o en La Cerámica.