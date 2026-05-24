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Fase de ascenso | El Villarreal B y el Zamora CF se volverán a cruzar en el camino 17 años después

Fue en primera ronda de la temporada 2008/09 y los amarillos ganaron los dos partidos

El Zamora CF quedó tercero en el grupo 1 de la Primera Federación.

El Zamora CF quedó tercero en el grupo 1 de la Primera Federación. / Zamora CF

Juanfran Roca

Vila-real

El Villarreal B y el Zamora CF se verán las caras en un ‘play-off’ de ascenso a Segunda División 17 temporadas después. A partir del próximo fin de semana buscarán un puesto en la final de ascenso al fútbol profesional, con la ida en el Mini Estadi (domingo 31, a las 20.30 horas) y la vuelta en el Ruta de la Plata (domingo 7 de junio, a las 18.30 horas). Por aquel entonces, con Juan Carlos Garrido de entrenador de los vila-realenses, superaron ronda. La ida se disputó en la capital zamorana y acabó con triunfo ‘groguet’ 0-2, con los goles de Javi Matilla y Gerard Barodia (pp). Y en la vuelta, disputado en El Madrigal, los de la Plana también vencieron por 2-0, con goles de Chando y Joan Tomás. Luego se eliminó al Lorca y en la final se superó al Real Jaén, para lograr el primer ascenso a Segunda División.

El Zamora es un equipo muy aguerrido que muestra su potencial cuando actúa en su campo.

El Zamora es un equipo muy aguerrido que muestra su potencial cuando actúa en su campo. / Zamora CF

Será el séptimo ‘play-off’ de ascenso para el Villarreal B, saldados con cinco intentos frustrados y dos ascensos. Subió al fútbol profesional en su primer intento, la temporada 2008/09 tras eliminar al Zamora y al Lorca, y en la final al Real Jaén. Y también en la 2021/22, de la pandemia, que se disputó en sede neutral (Coruña) y tras superar a la UD Logroñés en semifinales (3-1, en A Malata) y luego en la final al Nàstic (2-0, en Balaídos).

En cambio, no hubo suerte en la 2015/16 tras caer ante la UD Logroñés en la primera eliminatoria; en la 2017/18 tras caer en la final frente al Elche, tras eliminar antes al Athletic B y al Fuenlabrada; tampoco en la 2028/19 tras caer en primera ronda ante el Melilla; al igual que sucedió en la 2020/21, también en la pandemia, en una liguilla contra Ibiza, Barcelona Atlètic, Andorra, Nàstic y Alcoyano.

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El Villarreal B solo pudo empatar (1-1) en la última jornada en campo del AtlétiCo Sanluqueño.

El Villarreal B solo pudo empatar (1-1) en la última jornada en campo del AtlétiCo Sanluqueño. / Atlético Sanluqueño

Cruces decididos

Cabe destacar que, en caso de superar esta eliminatoria, el filial del Villarreal se enfrentará al que resulte ganador del cruce entre el Real Madrid Castilla y el CE Sabadell. Si fuese el conjunto vallesano el partido de ida sería en el Mini y la vuelta en La Nova Creu Alta. Si fuera contra el filial madridista la ida sería en el Estadio Alfredo di Stéfano y después en el Mini o en La Cerámica.

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